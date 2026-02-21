Политическая игра Орбана: Politico рассказало, почему Будапешт тормозит помощь Украине

Венгрия заблокировала решение Европейского Союза о предоставлении кредита на 90 миллиардов евро для Украины. Ключевую роль в этом играет позиция премьер-министра страны Виктора Орбана.

По данным журналистов Politico, Будапешт преследует собственные политические и стратегические интересы, которые не совпадают с курсом большинства стран ЕС.

Почему Орбан заблокировал масштабную помощь Украине?

Как отмечает Politico, позиция Орбана имеет как внешнеполитическое, так и внутриполитическое измерение. Премьер Венгрии традиционно выступает за более прагматичный подход в отношениях с Россией и пытается демонстрировать избирателям независимость от брюссельских решений.

Орбан пытается использовать антиукраинские настроения как оружие перед ключевыми выборами, на которых он рискует потерять власть, которой владеет вот уже 15 лет.

Кроме того, Будапешт использует вопрос поддержки Украины как инструмент переговоров с Брюсселем в более широком контексте финансирования и замороженных для Венгрии европейских фондов.

Блокирование кредита создает дополнительные трудности для быстрого получения финансовой помощи от ЕС. Ситуация в очередной раз продемонстрировала сложность принятия совместных решений в рамках ЕС, особенно когда речь идет о масштабных финансовых пакетах для Киева.

Еще одной причиной блокировки, по данным "Европейской правды", является давление на Киев для восстановления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба". Венгерское правительство утверждает, что остановка поставок нефти нарушает соглашения и негативно влияет на энергетическую безопасность страны, поэтому Будапешт требует возобновления поставок как условие поддержки финансирования.

Может ли Европа предоставить кредит Украине без согласия Венгрии?