"Не уедет с пустыми руками": Бернем пообещал Зеленскому ускорить предоставление средств ПВО

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем 14 октября принял в Лондоне президента Владимира Зеленского. Лондон ускорит поставку средств ПВО и планирует восстановить взаимопонимание Украины с США.

Об этом британский премьер заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что известно о передаче британской ПВО?

Как сообщает BBC, в начале еженедельной сессии вопросов в Палате общин глава британского правительства заявил о своей непоколебимой поддержке Украины и анонсировал увеличение военной и финансовой помощи в будущем.

Во время выступления чиновник прямо воздержался от какой-либо критики действий американского президента Дональда Трампа, сделав акцент на важности поиска дипломатического взаимопонимания.

Моя задача на этой должности – попытаться восстановить связи, чтобы поддержка вернулась, и поэтому я должен в данный момент быть осторожным, подготавливая почву для примирения сторон. Именно такую роль я намерен играть – это правильная роль для меня – именно сейчас. Я внимательно выслушаю президента Зеленского, но сегодня он не уедет из Великобритании с пустыми руками,

– сказал глава британского правительства.

Усиление защиты от скоростных беспилотников

Британская сторона отдельно подчеркнула необходимость ускорения поставок систем вооружения собственного производства для защиты украинского неба. На встрече премьер-министр Великобритании пообещал ускорить поставки легких многоцелевых ракет, которые помогут сбивать быстрые российские беспилотники с реактивным двигателем.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Великобританию в среду, 14 октября. Президент Украины и премьер-министр Великобритании запланировали двусторонние переговоры, чтобы подробно обсудить сохранение санкционного давления на Россию. Известно, что глава украинского государства уже встретился с британским монархом Чарльзом III.