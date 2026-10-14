Про це британський прем'єр заявив під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Що відомо про передачу британської ППО?

Як повідомляє BBC, на початку щотижневої сесії запитань у Палаті громад глава британського уряду заявив про свою непохитну підтримку України та анонсував збільшення військової й фінансової допомоги в майбутньому.

Під час виступу посадовець прямо утримався від будь-якої критики дій американського президента Дональда Трампа, зробивши акцент на важливості пошуку дипломатичного порозуміння.

Моє завдання на цій посаді – спробувати відновити зв'язки, щоб підтримка повернулася, і тому я повинен у цей момент бути обережним, готуючи ґрунт для примирення сторін. Саме таку роль я маю намір відігравати – це правильна роль для мене – саме зараз. Я уважно вислухаю президента Зеленського, але сьогодні він не поїде з Великої Британії з порожніми руками,

– сказав глава британського уряду.

Посилення захисту від швидкісних безпілотників

Британська сторона окремо наголосила на прискоренні відправлення систем озброєння власного виробництва для українського неба. На зустрічі прем'єр-міністр Великої Британії пообіцяв прискорити поставки легких багатоцільових ракет, які допоможуть збивати швидкі російські безпілотники з реактивним двигуном.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Великої Британії у середу, 14 жовтня. Президент України та прем’єр-міністр Великої Британії запланували двосторонні переговори, щоб детально обговорити збереження санкційного тиску на Росію. Відомо, що глава української держави вже зустрівся з британським монархом Чарльзом III.