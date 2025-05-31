США сделали недостаточно, чтобы остановить войну в 2014 году, – бывший госсекретарь Помпео

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео высказался относительно войны в Украине. По его мнению, Америка сделала недостаточно для того, чтобы остановить российскую войну и восстановить мир в 2014 году.

Такое заявление Помпео сделал во время второго международного форума по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Что сказал Помпео о войне в Украине

Помпео говорит, что, несмотря на все попытки, представителям Соединенных Штатов так и не удалось помешать планам российского диктатора Владимира Путина и предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.

Мне жаль, что не было сделано больше в 2014 году, что не было сделано больше в 2022-м, что мы потеряли сдерживание. А теперь наша задача – вернуть все к стабильности,

– заявил бывший госсекретарь США.

Он добавил, что был причастен к Минским переговорам и за этим столом уже сидели много раз, но не было так называемого "молота" и "рычагов влияния". В то же время Помпео признал, что тогда было "другое время" и агрессия России была "не такая массированная".

Политик также выразил уверенность, что документы, которые обсуждали во время Минских переговоров, почти идентичны тем, о чем говорят сейчас в рамках мирных переговоров между Украиной и Россией. По его мнению, это должно напомнить всем, что когда Путин на мгновение откладывает оружие – нельзя возвращаться к российскому газу и нельзя жить так, как раньше.

Кроме этого, Помпео заверил, что США не смогут позволить себе покинуть Украину в борьбе с российской агрессией. Он считает, что вряд ли кто-то расценивает Украину как "пешку" и думает что-то вроде "пожертвуем ею – и получим мир".

Бывший госсекретарь США также обратил внимание на то, что многие члены Республиканской партии "высказывали мнения, которые противоречат глубоким национальным интересам Америки по этому вопросу". Однако он надеется, что все они также понимают, что в итоге США не могут просто отойти от этого.

По его словам, такое решение будет преследовать всех, в частности тех, кто верит в базовое человеческое достоинство, права собственности, все признаки суверенитета наций. По мнению Помпео, в конце концов эти ценности победят.