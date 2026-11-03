Туск сообщил о ночной попытке провокации на границе Польши с Россией

В Польше в ночь на 3 ноября силовые структуры предотвратили возможную провокацию на границе с Россией. Премьер-министр Дональд Туск рассказал о подозрительных лицах с фонарями и о мгновенной мобилизации спецслужб.

Подробности ночного инцидента глава польского правительства озвучил перед началом заседания министров, сообщает Bloomberg. По его словам, польские и союзные службы уже в течение длительного времени получали предупреждения о подготовке вражескими силами серьезных диверсий или актов саботажа в первой половине ноября.

Что произошло на границе с Польшей

Ситуация обострилась сразу после полуночи, когда польские пограничники зафиксировали подозрительную активность вблизи границы с Калининградской областью России. В темноте были замечены люди с фонарями, после чего на соответствующий участок срочно направили дежурные подразделения.

Мы очень быстро мобилизовали там соответствующие силы и средства и смогли предотвратить попытки провокации, если именно такие были намерения,

– сообщил Туск.

Глава правительства отметил, что хотя точно подтвердить замыслы этих лиц пока невозможно, ситуация требовала немедленного контроля на месте.

Он призвал силовиков и в дальнейшем сохранять повышенную готовность из-за опасности диверсий как в приграничной зоне, так и внутри страны.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что риски эскалации осенью подтверждал и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО и американскими войсками в Европе Алексус Гринкевич во время недавнего визита в Варшаву. Из-за угрозы проникновения вооруженных групп польская сторона заблаговременно укрепила границу с помощью контртеррористических подразделений и полиции, а также развернула специальный оперативный штаб для координации действий в Варминско-Мазурском и Подляском воеводствах.

Ранее глава польского правительства уже указывал на попытки внешней дестабилизации страны, заявив о о вмешательстве пророссийских сил в конфликт вокруг Конституционного трибунала.