Туск сообщил о ночной попытке провокации на границе Польши с Россией

Туск заявил о возможной провокации на границе с Россией / PAP
В Польше в ночь на 3 ноября силовые структуры предотвратили возможную провокацию на границе с Россией. Премьер-министр Дональд Туск рассказал о подозрительных лицах с фонарями и о мгновенной мобилизации спецслужб.
Подробности ночного инцидента глава польского правительства озвучил перед началом заседания министров, сообщает Bloomberg. По его словам, польские и союзные службы уже в течение длительного времени получали предупреждения о подготовке вражескими силами серьезных диверсий или актов саботажа в первой половине ноября.
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Что произошло на границе с Польшей
Ситуация обострилась сразу после полуночи, когда польские пограничники зафиксировали подозрительную активность вблизи границы с Калининградской областью России. В темноте были замечены люди с фонарями, после чего на соответствующий участок срочно направили дежурные подразделения.
Мы очень быстро мобилизовали там соответствующие силы и средства и смогли предотвратить попытки провокации, если именно такие были намерения
Глава правительства отметил, что хотя точно подтвердить замыслы этих лиц пока невозможно, ситуация требовала немедленного контроля на месте.
Он призвал силовиков и в дальнейшем сохранять повышенную готовность из-за опасности диверсий как в приграничной зоне, так и внутри страны.
Премьер-министр Польши подчеркнул, что риски эскалации осенью подтверждал и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО и американскими войсками в Европе Алексус Гринкевич во время недавнего визита в Варшаву. Из-за угрозы проникновения вооруженных групп польская сторона заблаговременно укрепила границу с помощью контртеррористических подразделений и полиции, а также развернула специальный оперативный штаб для координации действий в Варминско-Мазурском и Подляском воеводствах.
Ранее глава польского правительства уже указывал на попытки внешней дестабилизации страны, заявив о о вмешательстве пророссийских сил в конфликт вокруг Конституционного трибунала.
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