Туск сообщил о ночной попытке провокации на границе Польши с Россией

Подробности ночного инцидента глава польского правительства озвучил перед началом заседания министров, сообщает Bloomberg. По его словам, польские и союзные службы уже в течение длительного времени получали предупреждения о подготовке вражескими силами серьезных диверсий или актов саботажа в первой половине ноября.

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Что произошло на границе с Польшей

Ситуация обострилась сразу после полуночи, когда польские пограничники зафиксировали подозрительную активность вблизи границы с Калининградской областью России. В темноте были замечены люди с фонарями, после чего на соответствующий участок срочно направили дежурные подразделения.

Мы очень быстро мобилизовали там соответствующие силы и средства и смогли предотвратить попытки провокации, если именно такие были намерения– сообщил Туск.

Глава правительства отметил, что хотя точно подтвердить замыслы этих лиц пока невозможно, ситуация требовала немедленного контроля на месте.

Он призвал силовиков и в дальнейшем сохранять повышенную готовность из-за опасности диверсий как в приграничной зоне, так и внутри страны.

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Премьер-министр Польши подчеркнул, что риски эскалации осенью подтверждал и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО и американскими войсками в Европе Алексус Гринкевич во время недавнего визита в Варшаву. Из-за угрозы проникновения вооруженных групп польская сторона заблаговременно укрепила границу с помощью контртеррористических подразделений и полиции, а также развернула специальный оперативный штаб для координации действий в Варминско-Мазурском и Подляском воеводствах.

Ранее глава польского правительства уже указывал на попытки внешней дестабилизации страны, заявив о о вмешательстве пророссийских сил в конфликт вокруг Конституционного трибунала.