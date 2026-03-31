Иран не оставляет попыток ликвидировать Трампа: Нетаньяху заявил о двух неудачных покушениях
- Иран по меньшей мере дважды пытался ликвидировать Дональда Трампа, по словам Биньямина Нетаньяху.
- Иран поддерживает государственный терроризм на разных континентах, включая Западное полушарие, сотрудничая с Венесуэлой и другими государствами.
Иран по меньшей мере дважды пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа. Угроза продолжается до сих пор.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью для NewsMax.
Пытался ли Иран ликвидировать Трампа?
В разговоре Нетаньяху напомнил об агрессивной позиции Ирана еще до начала войны с Израилем и США. Он отметил, что страна поддерживала государственный терроризм на разных континентах, в частности в Западном полушарии, сотрудничая с Венесуэлой и другими государствами.
Израильский премьер отметил, что иранский режим убил или нанес ранения большему количеству американцев, чем любая другая сила за последние десятилетия. Он добавил, что страна даже пыталась ликвидировать Дональда Трампа.
Тысячи и тысячи были убиты и покалечены в Афганистане иранскими СВУ. Они бомбили ваши посольства. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они до сих пор пытаются его убить. И самое главное – они скандируют "смерть Америке",
– резюмировал он.
Что известно о попытках ликвидации Трампа?
Недавно Трамп сам публично заявил, что Иран предпринял несколько попыток его убить, однако ни одна из них не имела успеха.
"Я убил его (аятоллу Али Хаменеи – 24 Канал) раньше, чем он меня. Они (Иран – 24 Канал) пытались дважды. Ну, я убил его первым", – сказал Трамп.
4 марта Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что главарь подразделения, который пытался убить Дональда Трампа, был ликвидирован. По словам Гегсета, США давно знают о намерениях Ирана убить их лидера и других топ-чиновников.