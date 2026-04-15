Препятствие для Украины: в Politico назвали 5 лидеров, которые могут стать наследниками Орбана в ЕС

Друг Кремля Виктор Орбан проиграл выборы в Венгрии. Однако среди действующих политиков есть те, кто может занять его роль "вредителя" в ЕС.

Об именах 5 потенциальных наследников венгерского премьер-министра европейские дипломаты рассказали Politico.

Может ли ЕС рассчитывать на внутреннее единство?

Европейские политики надеются, что после отставки Орбана блок сможет вместе принимать важные решения, такие как новые пакеты санкций, бюджеты и другие решения, где необходимо единодушие. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после поражения Орбана предлагает изменить процесс голосования, чтобы избежать задержек в будущем. Орбан годами пользовался правом вето, чтобы тормозить принятие ключевых инициатив. Одной из них была финансовая помощь Украине.

У меня сложилось впечатление, что политическая бизнес-модель, которая заключалась в системном и структурном подрыве стабильности, потерпела крах после сокрушительного поражения "Фидес" на выборах,

– рассказал дипломат ЕС на условиях анонимности.

Однако поражение Орбана не гарантирует, что проблем с поддержкой Украины больше не будет. В Европейский Совет, в котором собираются для обсуждения насущных вопросов все 27 глав государств-членов, входят или могут войти достаточно политиков, которые могут продолжить дело венгерского премьера. Politico называет 5 наиболее вероятных кандидатов.

Кто может занять роль Орбана в ЕС?

Среди этих кандидатов есть как давно известные, так и подзабытые политические деятели:

Самым очевидным продолжателем дела Орбана является премьер-министр Словакии Роберт Фицо . Он неоднократно выступал на одной стороне со своим венгерским коллегой против всего блока. Неоднократно пытался блокировать санкций против России и требовал исключения страны из кредита ЕС для Украины на 90 миллиардов евро. Фицо сейчас является единственным другом Кремля в ЕС. Он угрожал наложением вето на транш для Украины вместо Орбана, если последний проиграет выборы. Однако европейский дипломат считает, что Фицо, увидев падение венгерского премьера, может быть осторожнее.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш , 71-летний миллиардер, которого называют "чешским Трампом", в декабре 2025 года вернулся к власти во главе с ультраправой коалицией. Он был единственным лидером, который в компании с Орбаном и Фицо требовал исключения Чехии из вышеупомянутого кредита ЕС. В своих заявлениях он неоднократно призывал уменьшить поддержку Украины, хотя не отменил чешскую инициативу по поставкам боеприпасов нашей стране. Анонимный дипломат ЕС считает, что правые депутаты в ЕС не будут блокировать все решения, а лишь некоторые, где их взгляды расходятся со взглядами большинства европейских политиков.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони . Неочевидная кандидатка, известна своим положительным отношением к Украине. Она сочетает свои правые взгляды и поддержку Европы в международных вопросах. Мелони пыталась сделать миграционную политику ЕС жестче, однако использует договоренности, а не конфликты как инструмент. Другой европейский дипломат рассказал, что несмотря на различные подходы, она имеет схожие идеологические ценности, что и Орбан. На последнем заседании Европейского совета она была единственной, кто согласился с венгерским премьером, и сказала, что понимает его позицию по кредиту для Украины.

Экс-премьер-министр Словении Янез Янша . Правый популист, которого называют "мини-Трампом" занял второе место на выборах и может стать проблемой для единства внутри ЕС, если вернется к власти. Однако, несмотря на сотрудничество с Орбаном по ряду вопросов, Янша поддерживает вступление Украины в ЕС. В 2022 году он посещал Киев и выражал поддержку нашей стране в войне.

Экс-президент Болгарии Румен Радев. Он ушел в отставку в январе 2026 года, чтобы создать новую партию и баллотироваться на парламентских выборах. Радев имеет все шансы победить, и это может стать проблемой для Украины и ее европейских союзников. В 2025 году одиозный политик заявил, что Украина обречена в своей войне против России. Он неоднократно обвинял европейских политиков в продолжении войны, и говорил, что это привело к многочисленным жертвам.

