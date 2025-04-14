Играет на опережение: Трамп на самом деле пытается решить наболевшую проблему США

В США нарастает серьезный кризис, а решение Дональда Трамп о новых тарифах лишь стали его следствием. Стране надо срочно изменить модель своей "экономической экспансии".

Соединенные Штаты могут потерять статус первой экономики в мире. Об этом 24 Каналу рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, добавив, что уровень жизни людей падает, а предприятия перестают быть конкурентоспособными.

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Какую проблему пытается решить Трамп

Занимать ведущую роль в мире только благодаря тому, что страна печатает деньги – больше не получится. Такая стратегия работала до тех пор, пока госдолг не пересек критические отметки. Стоимость его обслуживания стала критической для бюджета.

Эта модель вскоре могла сама разрушиться, но Трамп сыграл на опережение. Проблема в том, что никто не знает, как повлияет на экономику такое "лечение". Впрочем решение президента США были вынужденными,

– сказал экономический обозреватель.

Трамп видел, что прежняя модель дальше работать не может, поэтому логика в его поступках есть. Благодаря наращиванию долга жить не удастся. Итак, был выбор – решать все сейчас через болезненные шаги или откладывать проблему.

Все говорили, что нужны реформы, двусторонние соглашения, но Китай не способен поддерживать свои темпы развития, если он начнет ограничивать экспорт, даже в рамках соглашений с США,

– добавил Вячеслав Ширяев.

Например, Китай уменьшает экспорт в США, Америка наоборот наращивает его в Китай. Так они начинают двигаться навстречу друг другу. Но мы видим противоположную ситуацию – экспорт Китая растет. Сейчас эта страна доминирует во внешней торговой деятельности мира.

Китай уже не остановить

Фактически китайская продукция захватила мир. Вопрос времени, когда Китай сможет вытеснить всех местных производителей с их позиций в тех странах, где Пекин хочет доминировать.

Логика Трампа подсказывает, что рыночная экономика со свободной конкуренцией ведет к катастрофе в США. Америка продолжит экспортировать услуги, но ей важно сохранить производственные места для среднего класса.

Трамп продолжает свою политику сдерживания Китая в экономической плоскости, потому что пока никаких других инструментов никто не может предложить. Стоит понимать, что в этом есть интересы значительной части американцев и людей, которые хотят ограничить ресурсы Пекина.

Напомним, Дональд Трамп 2 апреля ввел широкомасштабные пошлины против большинства стран. Особенно большие тарифы касались Китая. Уже 9 апреля он поставил свое решение на паузу, но не в отношении Китая. Там пошлины наоборот выросли до 125%, что означает, что тарифная война между странами продолжается.