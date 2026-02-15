После Мюнхена Рубио наведается к пророссийским Орбану и Фицо: о чем будет разговор

Госсекретарь США Марко Рубио уже 15 февраля планирует осуществить двухдневный дипломатический визит в Венгрию и Словакию. Речь идет о переговорах по укреплению отношений со странами.

Соответствующее заявление Рубио сделал 12 февраля перед отлетом в Европу. Об этом пишет информационное агентство Reuters.

О чем Рубио будет говорить с Орбаном и Фицо?

Среди основных тем встреч планируется обсуждение покупки нефти и газа в России. Стоит заметить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также словацкий премьер Роберт Фицо несмотря на конфликты с другими членами Евросоюза, сохраняют теплые отношения с американским президентом Дональдом Трампом.

Это страны, которые имеют очень прочные (отношения, – 24 Канал) с нами, очень сотрудничают с Соединенными Штатами, тесно работают с нами, и это хорошая возможность посетить их, а также две страны, в которых я никогда не был,

– высказался Рубио.

При этом, и Роберт Фицо, и Виктор Орбан неоднократно вступали в конфликты с институтами ЕС из-за обвинений в отступлении от демократических стандартов, верховенства права и независимости судов.

Они также поддерживают тесные связи с Москвой, неоднократно критиковали и иногда блокировали или задерживали внедрение европейских санкций против России, а также выступали против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

В рамках своего дипломатического визита госсекретарь США будет обсуждать энергетическое сотрудничество и двусторонние отношения, в частности обязательства в рамках НАТО.

Необходимо уточнить, что встреча с пророссийским Робертом Фицо запланирована на 15 февраля, а в Венгрию дял переговоров с Виктором Орбаном Рубио прибудет 16 февраля.

Интересно! Колумнист Bloomberg Марк Чемпион отметил, что несмотря на смягченный тон выступления Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности, суть его речи, практически не отличалась от предыдущих месседжей Вашингтона. Так, в США Европу продолжают воспринимать как слабое звено, которому предлагают перестроить трансатлантический союз под политическую логику движения MAGA.

Какова позиция Рубио в отношении Украины?