Приказ уничтожить всю секретную информацию: США начали эвакуацию посольства в Кувейте, –СМИ
- США начали эвакуацию своего посольства в Кувейте после нескольких иранских атак на дипучреждение, приказав уничтожить всю секретную информацию.
- Эвакуацию, вероятно, вызвала гибель шести американских солдат в результате иранского удара, хотя о ранениях сотрудников посольства не сообщалось.
В ночь на 6 марта Соединенные Штаты начали эвакуацию своего посольства в столице Кувейта. Дипломаты должны были уничтожить всю конфиденциальную и секретную информацию.
Об этом пишет CBS News со ссылкой на собственные источники.
Что известно об эвакуации посольства США в Кувейте?
Американские чиновники сообщили, что решение об эвакуации посольства в Эль-Кувейте, столицы Кувейта, состоялась после нескольких иранских атак на дипучреждение. Американское руководство приказало сотрудникам уничтожить всю конфиденциальную информацию и очистить серверы с секретными данными.
Напомним, что ранее Госдепартамент Штатов сообщал о временном приостановлении работы посольства.
Хотя о ранениях сотрудников США не сообщалось, безопасность американцев за рубежом остается наивысшим приоритетом,
– говорилось в заявлении о приостановлении работы.
Кроме того, чиновники предполагают, что эвакуация состоялась после гибели шести американских солдат в результате иранского удара.
Напомним! 2 марта в США сообщали об ограниченном режиме работы посольства в Кувейте из-за "продолжающейся региональной напряженности". Тогда сотрудники диппредставительства отменили все обычные и экстренные консульские встречи.
В каких странах США также закрыли или приостановили работу дипучреждений?
3 марта стало известно, что Штаты начали эвакуацию части своих дипломатов из некоторых стран на Ближнем Востоке. Госслужащих и членов их семей обязали покинуть Иорданию, Бахрейн и Ирак из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью и угрозы иранских ударов. Речь шла о сотрудниках, которые не выполняли критически важные функции.
В то же время в Саудовской Аравии США решили вообще закрыть своё посольство.