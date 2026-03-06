Приказ уничтожить всю секретную информацию: США начали эвакуацию посольства в Кувейте, –СМИ

В ночь на 6 марта Соединенные Штаты начали эвакуацию своего посольства в столице Кувейта. Дипломаты должны были уничтожить всю конфиденциальную и секретную информацию.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на собственные источники.

Что известно об эвакуации посольства США в Кувейте?

Американские чиновники сообщили, что решение об эвакуации посольства в Эль-Кувейте, столицы Кувейта, состоялась после нескольких иранских атак на дипучреждение. Американское руководство приказало сотрудникам уничтожить всю конфиденциальную информацию и очистить серверы с секретными данными.

Напомним, что ранее Госдепартамент Штатов сообщал о временном приостановлении работы посольства.

Хотя о ранениях сотрудников США не сообщалось, безопасность американцев за рубежом остается наивысшим приоритетом,

– говорилось в заявлении о приостановлении работы.

Кроме того, чиновники предполагают, что эвакуация состоялась после гибели шести американских солдат в результате иранского удара.

Напомним! 2 марта в США сообщали об ограниченном режиме работы посольства в Кувейте из-за "продолжающейся региональной напряженности". Тогда сотрудники диппредставительства отменили все обычные и экстренные консульские встречи.

В каких странах США также закрыли или приостановили работу дипучреждений?