Геополитика Америка Приказ уничтожить всю секретную информацию: США начали эвакуацию посольства в Кувейте, –СМИ
6 марта, 08:09
2

Приказ уничтожить всю секретную информацию: США начали эвакуацию посольства в Кувейте, –СМИ

Диана Подзигун
Основні тези
  • США начали эвакуацию своего посольства в Кувейте после нескольких иранских атак на дипучреждение, приказав уничтожить всю секретную информацию.
  • Эвакуацию, вероятно, вызвала гибель шести американских солдат в результате иранского удара, хотя о ранениях сотрудников посольства не сообщалось.

В ночь на 6 марта Соединенные Штаты начали эвакуацию своего посольства в столице Кувейта. Дипломаты должны были уничтожить всю конфиденциальную и секретную информацию.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на собственные источники.

Что известно об эвакуации посольства США в Кувейте?

Американские чиновники сообщили, что решение об эвакуации посольства в Эль-Кувейте, столицы Кувейта, состоялась после нескольких иранских атак на дипучреждение. Американское руководство приказало сотрудникам уничтожить всю конфиденциальную информацию и очистить серверы с секретными данными.

Напомним, что ранее Госдепартамент Штатов сообщал о временном приостановлении работы посольства.

Хотя о ранениях сотрудников США не сообщалось, безопасность американцев за рубежом остается наивысшим приоритетом,
– говорилось в заявлении о приостановлении работы.

Кроме того, чиновники предполагают, что эвакуация состоялась после гибели шести американских солдат в результате иранского удара.

Напомним! 2 марта в США сообщали об ограниченном режиме работы посольства в Кувейте из-за "продолжающейся региональной напряженности". Тогда сотрудники диппредставительства отменили все обычные и экстренные консульские встречи.

В каких странах США также закрыли или приостановили работу дипучреждений?

  • 3 марта стало известно, что Штаты начали эвакуацию части своих дипломатов из некоторых стран на Ближнем Востоке. Госслужащих и членов их семей обязали покинуть Иорданию, Бахрейн и Ирак из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью и угрозы иранских ударов. Речь шла о сотрудниках, которые не выполняли критически важные функции.

  • В то же время в Саудовской Аравии США решили вообще закрыть своё посольство.