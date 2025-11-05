Разведка Британии проанализировала потери России с начала вторжения в Украину
- Британская разведка сообщила, что с начала вторжения в Украину Россия потеряла около 1 миллиона и 140 тысяч военнослужащих.
- Покровск остается приоритетным направлением для России, при этом украинские войска провели контратаки в окрестностях Доброполья.
Британские разведчики проанализировали потенциальные потери российской армии в живой силе с начала полномасштабного вторжения в Украину. Враг потерял около 1 миллиона и 40 тысяч военнослужащих.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на анализ Министерства обороны Великобритании от 4 ноября.
Смотрите также Покровск и Мирноград под угрозой окружения: что там происходит и как изменилась линия фронта за неделю
Что британская разведка пишет о потерях России?
По данным разведки Великобритании, с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия потенциально понесла примерно 1 миллион и 140 тысяч потерь в живой силе. За 2025 год российская армия могла потерять примерно 353 тысячи военных.
Анализ потерь российских оккупантов / Фото Минобороны Великобритании
В анализе отметили, что среднесуточные уровни потерь России за период с августа 2025 года по октябрь 2025 года являются тремя самыми низкими среднемесячными показателями, зарегистрированными с апреля 2024 года.
В то же время оккупанты продолжают пытаться окружить Покровск в Донецкой области, неся большие потери. Кроме того, Россия давит на Родинское и Мирноград.
По словам разведчиков, Покровск, вероятно, остается приоритетным направлением для России, поскольку город продолжает испытывать наибольшую долю ежедневных российских атак по сравнению с остальной линией фронта. Они добавили, что украинские войска недавно провели ограниченные контратаки в окрестностях Доброполья, в 25 километрах к северу от Покровска.
Какая сейчас ситуация в Донецкой области?
К слову, политический эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что ситуация в Покровске становится опасной из-за действий россиян, которые, в частности, пытаются перерезать дорогу на Мирноград.
В самом Покровске продолжаются боевые действия, российские силы используют беспилотники, спецназовцев и снайперов.
По данным Генштаба ВСУ, за сутки 3 ноября российская армия потеряла 840 военных. Там отметили, что с начала вторжения Россия потеряла более 1 145 670 военных, 11 326 танков и 23 532 боевых бронированных машин.