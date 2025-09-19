Это поражает, – Келлог озвучил потери России в войне в Украине
- Кит Келлог заявил, что потери российской армии в Украине составляют более 1 миллиона человек погибшими и ранеными.
- Келлог подчеркнул, что России безразлично к потерям человеческих жизней, сравнивая ситуацию с историческими событиями, например Сталинградская битва.
Кит Келлог высказал оценку относительно потерь России в войне против Украины. По данным спецпредставителя Дональда Трампа, российская армия положила в боевых действиях более 1 миллиона человек.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Кита Келлога для The Telegraph.
Что Келлог рассказал о потерях россиян?
Кит Келлог считает, что потери россиян в Украине погибшими и ранеными превышают один миллион человек.
Это поражает. России безразлично к человеческой жизни. Общественности тоже. Вот что ужасно,
– сказал американский генерал.
Спецпредставитель Трампа напомнил, что россияне – это нация, которая потеряла 68 000 погибших во время Сталинградской битвы в 1942 – 1943 годах и "глазом не моргнули".
Справочно! Историки отмечают, что истинное количество человеческих смертей в этой битве неизвестно. По последним данным, советские войска потеряли около 1,15 миллиона человек, из них около 480 тысяч – мертвыми. Плюс еще погибли несколько десятков тысяч гражданских.
Интересно, что потери российской армии в живой силе в последнее время уменьшились. Если раньше среднесуточные показатели достигали около 1500 человек, то сейчас они составляют примерно 800.
Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, что оккупанты недавно проводили ротацию своих подразделений, из-за чего штурмов стало меньше. В то же время он отметил, что уже в сентябре снова ожидается значительный рост безвозвратных потерь россиян.
Какие потери у россиян по данным украинской стороны?
В Генеральном штабе ВСУ в сводке 19 сентября рассказали, что украинские военные за предыдущие сутки ликвидировали 1 150 российских солдат. Общее количество потерь врага с 24 февраля 2022 года составляет около 1 099 530 человек.
Владимир Зеленский подчеркнул, что в результате успешных контрнаступательных действий ВСУ на Донецком направлении россияне понесли существенные потери. Также было значительно пополнено и обменный фонд для нашего государства.
А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Силы обороны с начала 2025 года обезвредили более 305 тысяч оккупантов. Речь идет о "двухсотых" и "трехсотых".