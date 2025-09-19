Кит Келлог высказал оценку относительно потерь России в войне против Украины. По данным спецпредставителя Дональда Трампа, российская армия положила в боевых действиях более 1 миллиона человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Кита Келлога для The Telegraph.

Что Келлог рассказал о потерях россиян?

Кит Келлог считает, что потери россиян в Украине погибшими и ранеными превышают один миллион человек.

Это поражает. России безразлично к человеческой жизни. Общественности тоже. Вот что ужасно,

– сказал американский генерал.

Спецпредставитель Трампа напомнил, что россияне – это нация, которая потеряла 68 000 погибших во время Сталинградской битвы в 1942 – 1943 годах и "глазом не моргнули".

Справочно! Историки отмечают, что истинное количество человеческих смертей в этой битве неизвестно. По последним данным, советские войска потеряли около 1,15 миллиона человек, из них около 480 тысяч – мертвыми. Плюс еще погибли несколько десятков тысяч гражданских.

Интересно, что потери российской армии в живой силе в последнее время уменьшились. Если раньше среднесуточные показатели достигали около 1500 человек, то сейчас они составляют примерно 800.

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, что оккупанты недавно проводили ротацию своих подразделений, из-за чего штурмов стало меньше. В то же время он отметил, что уже в сентябре снова ожидается значительный рост безвозвратных потерь россиян.

Какие потери у россиян по данным украинской стороны?