Потери России приближаются к 1,5 миллиона: кого теперь Кремль будет отправлять на войну

Потери российской армии, по данным Генштаба ВСУ, приближаются к 1,5 миллиона. Кремль пополняет личный состав своей армии как заключенными, так и десятками тысяч иностранных военнослужащих.

Этот вопрос исследовал Newsweek.

Цифры потерь у аналитиков и разведок расходятся

Подсчитать реальные потери в войне сложно. Обе стороны могут завышать потери противника и скрывать свои собственные. По мнению издания, это необходимо для поддержания морального духа, сохранения международной поддержки и укрепления своих позиций на переговорах.

По данным Генштаба ВСУ от 11 августа, потери оккупантов в войне достигли 1 460 400 человек. Речь идет как об убитых, так и о раненых военных, которые уже могли вернуться на передовую.

В то же время британская разведка GCHQ в мае оценивала число погибших российских военнослужащих примерно в 500 тысяч.

Согласно приведенным данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), с начала полномасштабной войны Россия могла потерять около 450 тысяч военнослужащих погибшими. Общие потери противника оцениваются примерно в 1,4 миллиона человек.

Для сравнения: вероятные потери Украины CSIS оценивает в 625 тысяч военнослужащих, из которых до 150 тысяч – погибшие.

Кого Россия бросает на войну?

Издание отмечает, что в начале полномасштабного вторжения основную часть потерь российской армии составляли элитные воинские подразделения. Впоследствии Москва начала привлекать заключенных и наемников ЧВК "Вагнера".

Далее Россия все больше полагалась на добровольцев. К осени 2024 года именно они гибли на войне чаще всего. Кроме того, Москва привлекала иностранных военных, в частности из Северной Кореи.

Журналисты привели слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Россия могла получить до 50 тысяч северокорейских военных, что превышает количество, направленное Северной Кореей в 2024 году.

Аналитики напомнили, что тогда на стороне врага воевало около 14 тысяч военнослужащих КНДР. Их отправляли противостоять Курской операции ВСУ.

"По данным южнокорейских политиков, погибло несколько тысяч северокорейских солдат", – добавило СМИ.