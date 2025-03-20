Рекордные потери: в Великобритании доложили сколько солдат России погибли на войне в Украине

В разведке Великобритании подготовили отчет о потерях российской армии на войне с Украиной. Количество убитых и раненых солдат России за некоторое время может достичь одного миллиона человек. Такие потери воинов, как сейчас, являются крупнейшими со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министерства обороны Великобритании в соцсети Х.

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Отчет Великобритании о потерях россиян в войне

За время полномасштабной войны в Украине российская армия, вероятно, потеряла примерно 900 тысяч военных. В это количество входят как погибшие воины, так и раненые. Напомним, только за три месяца 2025 года общие потери среди российских военных превысили 100 тысяч человек. Об этом ранее сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Количество погибших российских солдат, по данным британской разведки, может достигать от 200 до 250 тысяч. Это рекордно много, по сравнению с другими боевыми действиями, в которых Россия принимала участие.

В минобороны Великобритании добавляют, что для Владимира Путина и его военного руководства их цели в войне, скорее всего, ценнее жизни солдат. Они готовы терпеть большие потери, если они не будут влиять на поддержку войны народом, а погибших военных можно будет заменить

Также британская разведка определила, что Путина и военное руководство больше готово жертвовать россиянами, которые принадлежат к этническим меньшинствам или имеют низкий социальный уровень и доход. Военных из городов, таких как Москва или Санкт-Петербург, на фронте погибает значительно меньше.

Путин и российское руководство, скорее всего, придают значительно меньшее значение жизни этнических меньшинств российских граждан из бедных регионов, при этом российские усилия по вербовке непропорционально сосредоточены на этих областях,

– пишут в отчете.

Украинские силы обороны за одни сутки ликвидируют более тысячи российских оккупантов. Ежедневные потери российской армии в живой силе и технике довольно высоки, поэтому если война будет продолжаться еще несколько месяцев, то на фронте в Украине может погибнуть более миллиона российских наемников.