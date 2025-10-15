"Чрезвычайно высокий уровень": в НАТО назвали количество потерь России в войне
- Российские потери в войне против Украины превысили 1,1 миллиона человек, из которых более 250 тысяч погибли в бою.
- В сентябре российские войска захватили около 250 квадратных километров территории Украины, что почти вдвое меньше, чем в августе.
Российские потери в войне против Украины, по данным НАТО, превысили 1,1 миллиона человек. В сентябре потери России выросли, но не достигли уровней весенних месяцев.
Об этом заявил представитель руководства НАТО, общавшийся с журналистами на условиях анонимности на брифинге в штаб-квартире Альянса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
Смотрите также Путин должен был победить Украину за неделю, но скоро начнется четвертый год, – Трамп
Как в НАТО оценивают потери России в войне?
По данным Альянса, в сентябре количество потерь российской армии выросло по сравнению с предыдущим месяцем, хотя оставалась ниже, чем во время массовых "мясных штурмов" весной или в прошлом году. В начале осени среднесуточные потери россиян составляли около 950 военных.
Россия все еще имеет чрезвычайно высокий уровень потерь. В 2025 году мы наблюдали в среднем 1200 ежедневных жертв, и сейчас мы уже превысили отметку в 1,1 миллиона жертв, из которых более 250 тысяч погибли в бою,
– поделился имеющимися разведданными представитель Альянса.
Несмотря на постоянное давление российских войск, в штаб-квартире Альянса убеждены, что украинская оборона остается устойчивой.
"Хотя мы продолжаем наблюдать постепенные успехи россиян, мы считаем, что в краткосрочной перспективе крах украинских оборонительных линий остается очень маловероятным", – подчеркнул чиновник.
В то же время в НАТО признают, что России удалось продвинуться на некоторых направлениях, однако темпы наступления заметно снизились. По подсчетам Альянса, в сентябре российские войска захватили около 250 квадратных километров территории Украины – почти вдвое меньше, чем в августе, когда этот показатель составлял примерно 465 квадратных километров. Уменьшение темпов объясняют переброской части российских дивизий на другие участки фронта.
Как российские потери оценивают в Генштабе ВСУ?
С начала полномасштабного вторжения потери России составляют около 1 126 220 человек. За прошедшие сутки эта цифра выросла на 1070.
Также российская армия оставила ржаветь на полях Украины 11 259 танков, 23 347 боевых бронированных машин, 33 671 артиллерийских систем, 1 520 РСЗО и сотни других видов вооружений.