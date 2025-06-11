Польский Сейм выразил доверие правительству Туска

Правительство Дональда Туска получило вотум доверия в Сейме. Он инициировал голосование после проигрыша провластного кандидата Рафала Тшасковского на выборах президента в начале июня.

Об этом передает корреспондентка 24 Канала. Голосование состоялось после выступления премьер-министра Польши и серии вопросов к нему.

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Какие результаты голосования

После выступления премьер-министра и многочасовых дебатов "за" проголосовали 243 депутата, "против" – 210. Голосование инициировал сам Туск, подчеркнув необходимость подтверждения поддержки правительства в условиях растущих политических спекуляций.

Мне было нужно это голосование по очевидным причинам. Звучали предположения, удержится ли правительство, а работать в таких условиях трудно,

– объяснил премьер.

Во время сегодняшнего выступления в Сейме он анонсировал о реконструкции правительства и создание новых должностей, в частности спикера правительства. Отметим, решение запросить вотум доверия Туск принял после того, как кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский проиграл президентские выборы.

На голосование в Сейме уже начали реагировать политические оппоненты Дональда Туска. Славомир Менцен, кандидат от "Конфедерации", проигравший президентские выборы, считает, что действующее правительство доверия не заслуживает.

"Предоставление вотума доверия Туску – это одно из последних решений, которые ему следует предоставить. Я бы даже не предоставил ему кредит", – прокомментировал результаты голосования Славомир Менцен.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Дональд Туск вынесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству после победы кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого на президентских выборах.