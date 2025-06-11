Польский Сейм выразил доверие правительству Туска
- Правительство Дональда Туска получило вотум доверия в Сейме, инициированный после проигрыша Рафала Тшасковского на президентских выборах.
- 243 депутата проголосовали "за", 210 – "против", что подтвердило поддержку правительства, как говорил Туск, в условиях политических спекуляций.
Правительство Дональда Туска получило вотум доверия в Сейме. Он инициировал голосование после проигрыша провластного кандидата Рафала Тшасковского на выборах президента в начале июня.
Об этом передает корреспондентка 24 Канала. Голосование состоялось после выступления премьер-министра Польши и серии вопросов к нему.
Смотрите также Туск пригласил голосование по вотуму доверия: что происходит в Польше после выборов
Какие результаты голосования
После выступления премьер-министра и многочасовых дебатов "за" проголосовали 243 депутата, "против" – 210. Голосование инициировал сам Туск, подчеркнув необходимость подтверждения поддержки правительства в условиях растущих политических спекуляций.
Мне было нужно это голосование по очевидным причинам. Звучали предположения, удержится ли правительство, а работать в таких условиях трудно,
– объяснил премьер.
Во время сегодняшнего выступления в Сейме он анонсировал о реконструкции правительства и создание новых должностей, в частности спикера правительства. Отметим, решение запросить вотум доверия Туск принял после того, как кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский проиграл президентские выборы.
На голосование в Сейме уже начали реагировать политические оппоненты Дональда Туска. Славомир Менцен, кандидат от "Конфедерации", проигравший президентские выборы, считает, что действующее правительство доверия не заслуживает.
"Предоставление вотума доверия Туску – это одно из последних решений, которые ему следует предоставить. Я бы даже не предоставил ему кредит", – прокомментировал результаты голосования Славомир Менцен.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Дональд Туск вынесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству после победы кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого на президентских выборах.