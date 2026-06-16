Во время празднования дня рождения Трампа планировали напасть на Белый дом, – Fox News

ФБР совместно с другими правоохранительными органами предотвратило возможную атаку на турнир UFC Freedom 250, который состоялся в Вашингтоне. Мероприятие проводилось в рамках празднования 80-летия президента США Дональда Трампа. По состоянию на 15 июня под стражей находились 5 подозреваемых. Всего правоохранители установили 23 человека, которые, вероятно, могли быть связаны с подготовкой нападения.

Об этом сообщает Fox News Digital со ссылкой на американских чиновников.

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Как удалось предотвратить атаку?

По версии следствия, организаторы планировали использовать беспилотники со взрывчаткой для ударов по зданиям вблизи места проведения турнира. Это должно было вызвать массовую эвакуацию и направить толпу в зону, где якобы заранее готовилась группа снайперов. Кроме того, следователи утверждают, что одним из возможных этапов операции был штурм ворот Белого дома.

ФБР получило информацию об угрозе еще 10 июня. После этого агенты получили ордер на арест одного из подозреваемых в Цинциннати. Дальнейшее расследование выявило переписку в мессенджере Signal, где несколько человек якобы обсуждали подготовку к атаке.

В ходе анализа телефона одного из задержанных следователи обнаружили не менее 23 аккаунтов в Signal, которые могли быть задействованы в планировании операции. Также удалось установить, что часть участников могла отправиться в Фредериксбург в штате Вирджиния 12–13 июня для подготовки к реализации замысла.

Один из фигурантов, по информации следствия, заявил, что целями атаки должны стать "капиталистические элиты", миллиардеры и политики, получающие поддержку от Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC). Расследование охватило не менее 12 региональных офисов ФБР.

Вероятной целью заговорщиков был турнир UFC Freedom 250 – масштабное мероприятие на территории Белого дома, которое проводилось в рамках празднования 80-летия президента США Дональда Трампа. Событие посетили около 4,3 тысяч человек, среди которых было примерно 1,2 тысяч военнослужащих.

В турнире приняли участие 14 бойцов, соревновавшихся в специально установленном октагоне. Отмечается, что это дело стало очередным эпизодом в серии угроз и инцидентов безопасности, связанных с Дональдом Трампом и представителями его администрации, что снова обострило дискуссию относительно рисков политического насилия в США.

Кстати, 14 июня Дональд Трамп отметил 80-летие, став одним из старейших действующих лидеров государств в мире. По данным исследователей, среди руководителей 186 стран-членов ООН только 16 человек старше его.

Конституция США устанавливает для кандидатов в президенты только минимальный возраст – 35 лет, не предполагая верхнего возрастного предела. В то же время 22-я поправка ограничивает пребывание в должности президента двумя избранными сроками.