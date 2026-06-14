Об этом Венс заявил в интервью CBS News.

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Что говорит Венс о здоровье Трампа?

По словам Венса, он не наблюдает у президента никаких проблем с выносливостью или энергией, которые могли бы повлиять на выполнение его обязанностей. Наоборот, вице-президент подчеркнул, что Трамп демонстрирует стабильную работоспособность и высокую активность в повседневной работе, несмотря на значительную нагрузку на должности.

Я думаю, что [президент Трамп] в отличном здоровье. Знаете, вы видите, как люди в СМИ постоянно говорят об этом... Это просто то, о чем СМИ будут говорить. Но из того, что я видел, я буквально ни разу не подумал, что у него нет выносливости или энергии, чтобы выполнять эту работу,

– сказал Венс.

Он также подчеркнул, что уровень энергии Трампа, по его наблюдениям, превышает показатели некоторых членов администрации, которые на несколько десятков лет моложе.

"И я думаю, что это хорошо, потому что вам нужен президент, способный выполнять такую тяжелую работу каждый день", – добавил вице-президент.

На фоне этих заявлений в США периодически продолжается публичная дискуссия о состоянии здоровья президента. В предыдущих официальных медицинских отчетах отмечалось, что Трамп находится в хорошем физическом состоянии, с нормальной работой сердца, легких и нервной системы, а также полностью годен к исполнению президентских обязанностей.

Какие проблемы со здоровьем якобы могут быть у Трампа?

Трамп недавно прошел очередной медицинский осмотр в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, что вновь привлекло внимание к его состоянию здоровья. Это уже третий или четвертый визит президента к врачам за последние 13 месяцев, что является нетипичным для главы Белого дома.

Несмотря на заверения администрации об "отличной физической форме" Трампа, независимые эксперты ставят под сомнение полноту обнародованной информации о его здоровье. Медики и журналисты обращают внимание на синяки на руках, периодические отеки ног и признаки усталости, которые неоднократно фиксировались во время публичных мероприятий.

Ранее также сообщалось, что у президента диагностировали хроническую венозную недостаточность, которая может объяснять часть этих симптомов. Критики Белого дома считают, что администрация недостаточно открыто информирует общественность о результатах медицинских обследований главы государства.

Кардиолог Джонатан Райнер заявил, что в случае почти 80-летнего президента общество имеет право получать больше информации о его состоянии здоровья.