Про це Венс заявив в інтерв'ю CBS News.

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Що каже Венс про здоровʼя Трампа?

За словами Венса, він не спостерігає у президента жодних проблем із витривалістю чи енергією, які могли б впливати на виконання його обов’язків. Навпаки, віцепрезидент наголосив, що Трамп демонструє стабільну працездатність і високу активність у щоденній роботі, попри значне навантаження на посаді.

Я думаю, що [президент Трамп] у відмінному здоров'ї. Знаєте, ви бачите, як люди в ЗМІ постійно говорять про це... Це просто те, про що ЗМІ будуть говорити. Але з того, що я бачив, я буквально жодного разу не подумав, що в нього немає витривалості чи енергії, щоб виконувати цю роботу,

– сказав Венс.

Він також підкреслив, що рівень енергії Трампа, за його спостереженнями, перевищує показники деяких членів адміністрації, які є на кілька десятків років молодшими.

"І я думаю, що це добре, тому що вам потрібен президент, який здатний виконувати таку важку роботу щодня", – додав віцепрезидент.

На тлі цих заяв у США періодично триває публічна дискусія щодо стану здоров’я президента. У попередніх офіційних медичних звітах зазначалося, що Трамп перебуває у доброму фізичному стані, з нормальною роботою серця, легень і нервової системи, а також є повністю придатним для виконання президентських обов’язків.

Які проблеми зі здоровʼям нібито можуть бути у Трампа?

Трамп нещодавно проходив черговий медичний огляд у військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, що знову привернуло увагу до його стану здоров'я. Це вже третій або четвертий візит президента до лікарів за останні 13 місяців, що є нетиповим для глави Білого дому.

Попри запевнення адміністрації про "відмінну фізичну форму" Трампа, незалежні експерти ставлять під сумнів повноту оприлюдненої інформації про його здоров'я. Медики та журналісти звертають увагу на синці на руках, періодичні набряки ніг та ознаки втоми, які неодноразово фіксувалися під час публічних заходів.

Раніше також повідомлялося, що у президента діагностували хронічну венозну недостатність, яка може пояснювати частину цих симптомів. Критики Білого дому вважають, що адміністрація недостатньо відкрито інформує громадськість про результати медичних обстежень глави держави.

Кардіолог Джонатан Райнер заявив, що у випадку майже 80-річного президента суспільство має право отримувати більше інформації про його стан здоров'я.