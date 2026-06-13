Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловила політологиня, американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіпенко, звернувши увагу на те, що оточення Трампа затихло і не демонструє активності, вже немає того інформаційного шуму, який спостерігався раніше.

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Оточення Трампа в очікуванні виборів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зник з поля зору, не робить заяв, не дає коментарів щодо подій, які відбуваються. Його дружина Уша Венс нині вагітна четвертою дитиною і, як припустила американістка, цим він може в майбутньому пояснити відмову балотуватися на президентських виборах в США у 2028 році.

Таким чином в нього буде логічне і благородне пояснення, мовляв, треба більше часу приділяти дружині й дітям. До того ж політологиня припускає, що Венс прагне відсторонитися від спадщини Трампа, його образу.

До кінця незрозуміло, як він діятиме. Не виключено, що він може увірватися у передвиборчу кампанію, але на це не схоже. Він постійно поряд з дружиною Ушою, з'являються їхні спільні фотографії, всіляко акцентується увага на тому, що в Джей Ді Венса на першому місці зараз сім'я. Тому він дійсно трохи відходить у тінь,

– зауважила Філіпенко.

Зауважте! Західні медіа повідомляють, що через активність Джей Ді Венса в соцмережах та його публічні там суперечки, Білий дім рекомендував йому утриматися від сварок на онлайн-платформах. Там нібито пояснили, що така поведінка, беручи до уваги його посаду, є негідною. Згодом Венс на певний період видалив зі свого телефону застосунок X. Однак директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг спростував інформацію, що така розмова з віцепрезидентом була.

Повне інтерв'ю з Олександрою Філіпенко: дивіться у відео

Зі слів політологині, це не означає, що він точно не буде висуватися на вибори у 2028 році, але станом на зараз може мати на меті відмежуватися від чинного президента, аби менше асоціюватися з ним. За поведінкою Трампа і його оточення продовжує пильно стежити американська преса.

Видання The Atlantic написало чудову статтю про те, що Дональд Трамп раптово став дуже скромний, навіть сором'язливий. Трохи менше виступає, бо кількість новин раніше була несусвітня, а зараз якось все тихіше і спокійніше стало,

– розповіла Філіпенко.

Трамп сумнівається у своєму віцепрезиденті

До слова, The New York Times раніше писало, що Трамп має сумніви стосовно того, що Джей Ді Венс зможе бути його наступником, але все ще залучає його до ухвалення важливих рішень і дає змогу представляти адміністрацію президента публічно. Крім того, Трамп дозволяє йому формувати свій політичний образ до чергових президентських виборів в США.

Видання вказало на те, що відносини між Трампом і Венсом неоднозначні. Хоча віцепрезидент висловлює американському лідеру публічну підтримку, все-таки Трамп не раз вдавався критикувати його.