Предложение на столе, – Виткофф заявил, что Путин хочет окончания войны

Стив Уиткофф заявил, что диктатор Путин якобы хочет окончания войны. По его словам, российский президент выразил такое желание во время саммита на Аляске 15 августа.

"Безусловно. На столе лежит предложение о мире. Он, безусловно, сказал это и, надеемся, он придерживается этого заявления", – сказал Уиткофф. Он также ответил на распространенное мнение, что Путин играет с Трампом и его командой. Похоже, Уиткофф так не считает, потому что верит, что Путин "приложил искренние усилия, чтобы добиться диалога" на Аляске.