Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отрывок интервью Трампа в эфире Fox News, опубликованное Rapid Response 47.
Что именно сказал Путин Трампу?
Трамп рассказал, что именно понравилось ему среди того, что говорил кремлевский диктатор.
Я был очень рад услышать, как он сказал, что если бы я был президентом, войны бы никогда не было,
– сказал президент США.
Сам Трамп, к слову, часто повторяет этот тезис.
В то же время журналист поинтересовался, что именно имел в виду американский президент, когда говорил, что есть один большой вопрос, в котором он с Путиным не согласен. Но тот решил этого не озвучивать публично.
"Я бы предпочел не делать этого. Думаю, кто-то другой все равно обнародует его, они сами догадаются", – сказал Трамп.
К слову, СМИ также заметили, что Трамп приветствовал Путина гораздо теплее, чем Зеленского в феврале в Белом доме.