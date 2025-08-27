Стів Віткофф заявив, що диктатор Путін нібито хоче закінчення війни. За його словами, російський президент висловив таке бажання під час саміту на Алясці 15 серпня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю спецпредставника США телеканалу Fox News.

Що сказав Віткофф про Путіна та мир в Україні?

Спецпредставник США пригадав слова Путіна, якими той підлещувався до Трампа.

"Я був дуже радий почути, як він сказав, що якби я був президентом, війни б ніколи не було", – казав президент США після Аляски.

Тому Віткофф вірить, що Путін хоче миру.

Безумовно. На столі лежить пропозиція про мир. Він, безумовно, сказав це і, сподіваємося, він дотримається цієї заяви,

– сказав американський чиновник.

Він також відповів на поширену думку, що Путін грає із Трампом та його командою.

Схоже, Віткофф так не вважає, бо вірить, що Путін "доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу" на Алясці.

"Я думаю, що він (Путін – 24 Канал) доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу. Він зробив це на саміті в Алясці. Це дуже складний конфлікт, однак президент (Трамп – 24 Канал) рішуче налаштований покласти йому край", – сказав він.

Віткофф також додав, що для укладення мирної угоди, на переговорах Путіну доведеться бути особисто.

Останні заяви Віткоффа