Украина отклонила предложение о "свободной экономической зоне" на Донбассе, – Politico

Украина отрицает предложение американской стороны о создании демилитаризованной "свободной экономической зоны" на территории Донецкой области.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на французского чиновника, пишет 24 Канал.

Какой позиции придерживается Украина?

По данным издания, для Евросоюза наступает решающая неделя, уже вскоре блок будет пытаться спасти Украину от невыгодного мирного соглашения и сохранить соглашение о многомиллиардной финансовой поддержке Киева.

В Берлине в понедельник, 15 декабря, европейские лидеры должны встретиться с Владимиром Зеленским, а также со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы попытаться использовать свое влияние для создания мирного плана.

Politico пишет, что эти переговоры станут попыткой Европы повлиять на финальное урегулирование после резкой реакции Киева и европейских столиц на 28-пунктный план Уиткоффа. Украина и ЕС работают над альтернативой.

Конкретных решений по плану нет, а территориальный вопрос остается самым тяжелым. Трамп предлагает вывод войск обеих сторон и создание демилитаризованной зоны на Донбассе с участием американского бизнеса.

По словам собеседника издания, Украина отклонила соответствующее предложение. США настаивают на территориальных уступках, вопреки возражениям со стороны Европы, что вызывает напряжение с Вашингтоном.

Что об этом известно?