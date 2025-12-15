Украина отклонила предложение о "свободной экономической зоне" на Донбассе, – Politico
- Украина отклонила предложение США о создании демилитаризованной "свободной экономической зоны" на Донбассе.
- Европейские лидеры пытаются разработать альтернативный мирный план, чтобы избежать невыгодного соглашения для Украины.
Украина отрицает предложение американской стороны о создании демилитаризованной "свободной экономической зоны" на территории Донецкой области.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на французского чиновника, пишет 24 Канал.
Смотрите также Уникальная операция в Купянске, критическая ситуация в районе Покровска: как изменилась линия фронта за неделю
Какой позиции придерживается Украина?
По данным издания, для Евросоюза наступает решающая неделя, уже вскоре блок будет пытаться спасти Украину от невыгодного мирного соглашения и сохранить соглашение о многомиллиардной финансовой поддержке Киева.
В Берлине в понедельник, 15 декабря, европейские лидеры должны встретиться с Владимиром Зеленским, а также со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы попытаться использовать свое влияние для создания мирного плана.
Politico пишет, что эти переговоры станут попыткой Европы повлиять на финальное урегулирование после резкой реакции Киева и европейских столиц на 28-пунктный план Уиткоффа. Украина и ЕС работают над альтернативой.
Конкретных решений по плану нет, а территориальный вопрос остается самым тяжелым. Трамп предлагает вывод войск обеих сторон и создание демилитаризованной зоны на Донбассе с участием американского бизнеса.
По словам собеседника издания, Украина отклонила соответствующее предложение. США настаивают на территориальных уступках, вопреки возражениям со стороны Европы, что вызывает напряжение с Вашингтоном.
Что об этом известно?
Владимир Зеленский заявил журналистам, что США предложили по Донбассу: ВСУ выйдут с этой территории, а россияне туда не будут заходить. Однако Украина не считает такой вариант справедливым.
В то же время Юрий Ушаков заявил, что Россия имеет "серьезные возражения" против возвращения Украине захваченных территорий. Он отверг возможность применения "корейского варианта" для завершения войны.