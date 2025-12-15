Україна відхилила пропозицію про "вільну економічну зону" на Донбасі, – Politico

Україна заперечила пропозицію американської сторони стосовно створення демілітаризованої "вільної економічної зони" на території Донецької області.

Про це повідомляє Politico з посиланням на французького чиновника, пише 24 Канал.

Дивіться також Унікальна операція у Куп'янську, критична ситуація в районі Покровська: як змінилася лінія фронту за тиждень

Якої позиції дотримується Україна?

За даними видання, для Євросоюзу настає вирішальний тиждень, вже невдовзі блок намагатиметься врятувати Україну від невигідної мирної угоди та зберегти угоду про багатомільярдну фінансову підтримку Києва.

У Берліні у понеділок, 15 грудня, європейські лідери мають зустрітися з Володимиром Зеленським, а також зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб спробувати використати свій вплив для створення мирного плану.

Politico пише, що ці перемовини стануть спробою Європи вплинути на фінальне врегулювання після різкої реакції Києва і європейських столиць на 28-пунктний план Віткоффа. Україна та ЄС працюють над альтернативою.

Конкретних рішень по плану немає, а територіальне питання залишається найважчим. Трамп пропонує виведення військ обох сторін та створення демілітаризованої зони на Донбасі з участю американського бізнесу.

За словами співрозмовника видання, Україна відхилила відповідну пропозицію. США наполягають на територіальних поступках, всупереч запереченням з боку Європи, що спричиняє напругу з Вашингтоном.

Що про це відомо?