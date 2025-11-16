Прекращение огня в Украине вряд ли возможно до весны, – президент Финляндии Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что прекращение огня в Украине вряд ли возможно до весны. По его словам, европейские союзники должны продолжать поддержку Киева, несмотря на недавний коррупционный скандал.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Читайте также США должны это осознать: политтехнолог объяснил, как продвигается "мирный процесс" по Украине

Когда может произойти прекращение огня?

Александр Стубб заявил, что Владимир Зеленский должен быстро разобраться с обвинениями во взяточничестве и хищении, поскольку скандал играет на руку России. В то же время он призвал европейских лидеров рассмотреть вопрос об увеличении финансовой и военной помощи Киеву, который также сталкивается с постепенными российскими успехами на фронте.

Я не очень оптимистично настроен относительно достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году,

– сказал политик.

Стубб добавил, что было бы хорошо "что-то начать" до марта.

На пути к перемирию, по его словам, стоят три больших вопроса: гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и определенное понимание территориальных претензий.

Чтобы приблизить мир, Трамп и европейские лидеры должны максимально усилить давление на Россию и Путина, чтобы изменить его стратегическое мышление. Путин, по словам Стубба, "фактически хочет отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" – цели, которые не изменились с начала войны почти четыре года назад.

Переговоры Украины и России: последние новости