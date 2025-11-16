Прекращение огня в Украине вряд ли возможно до весны, – президент Финляндии Стубб
- Президент Финляндии Александр Стубб считает, что прекращение огня в Украине до весны маловероятно, и призывает к увеличению поддержки Киева.
- Основными препятствиями к перемирию являются гарантии безопасности, восстановление экономики Украины и территориальные претензии.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что прекращение огня в Украине вряд ли возможно до весны. По его словам, европейские союзники должны продолжать поддержку Киева, несмотря на недавний коррупционный скандал.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
Когда может произойти прекращение огня?
Александр Стубб заявил, что Владимир Зеленский должен быстро разобраться с обвинениями во взяточничестве и хищении, поскольку скандал играет на руку России. В то же время он призвал европейских лидеров рассмотреть вопрос об увеличении финансовой и военной помощи Киеву, который также сталкивается с постепенными российскими успехами на фронте.
Я не очень оптимистично настроен относительно достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году,
– сказал политик.
Стубб добавил, что было бы хорошо "что-то начать" до марта.
На пути к перемирию, по его словам, стоят три больших вопроса: гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и определенное понимание территориальных претензий.
Чтобы приблизить мир, Трамп и европейские лидеры должны максимально усилить давление на Россию и Путина, чтобы изменить его стратегическое мышление. Путин, по словам Стубба, "фактически хочет отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" – цели, которые не изменились с начала войны почти четыре года назад.
Переговоры Украины и России: последние новости
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что боевые действия должны наконец прекратиться, а достичь этого можно только путем переговоров. По его словам, эта коммуникация сторон может состояться в Турции.
11 ноября секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Турцию, чтобы обсудить с рядом иностранных представителей возобновление процесса обмена пленными с Россией. По словам Умерова, существует достигнутая ранее договоренность, которую необходимо реализовать.
Впоследствии Умеров заявил, что процесс обменов пленными может возобновиться. Украина хочет вернуть домой 1200 своих защитников и защитниц.