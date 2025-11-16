Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Когда может произойти прекращение огня?

Александр Стубб заявил, что Владимир Зеленский должен быстро разобраться с обвинениями во взяточничестве и хищении, поскольку скандал играет на руку России. В то же время он призвал европейских лидеров рассмотреть вопрос об увеличении финансовой и военной помощи Киеву, который также сталкивается с постепенными российскими успехами на фронте.

Я не очень оптимистично настроен относительно достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году,

– сказал политик.

Стубб добавил, что было бы хорошо "что-то начать" до марта.

На пути к перемирию, по его словам, стоят три больших вопроса: гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и определенное понимание территориальных претензий.

Чтобы приблизить мир, Трамп и европейские лидеры должны максимально усилить давление на Россию и Путина, чтобы изменить его стратегическое мышление. Путин, по словам Стубба, "фактически хочет отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" – цели, которые не изменились с начала войны почти четыре года назад.

