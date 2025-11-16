Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
Когда может произойти прекращение огня?
Александр Стубб заявил, что Владимир Зеленский должен быстро разобраться с обвинениями во взяточничестве и хищении, поскольку скандал играет на руку России. В то же время он призвал европейских лидеров рассмотреть вопрос об увеличении финансовой и военной помощи Киеву, который также сталкивается с постепенными российскими успехами на фронте.
Я не очень оптимистично настроен относительно достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году,
– сказал политик.
Стубб добавил, что было бы хорошо "что-то начать" до марта.
На пути к перемирию, по его словам, стоят три больших вопроса: гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и определенное понимание территориальных претензий.
Чтобы приблизить мир, Трамп и европейские лидеры должны максимально усилить давление на Россию и Путина, чтобы изменить его стратегическое мышление. Путин, по словам Стубба, "фактически хочет отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" – цели, которые не изменились с начала войны почти четыре года назад.
Переговоры Украины и России: последние новости
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что боевые действия должны наконец прекратиться, а достичь этого можно только путем переговоров. По его словам, эта коммуникация сторон может состояться в Турции.
11 ноября секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Турцию, чтобы обсудить с рядом иностранных представителей возобновление процесса обмена пленными с Россией. По словам Умерова, существует достигнутая ранее договоренность, которую необходимо реализовать.
Впоследствии Умеров заявил, что процесс обменов пленными может возобновиться. Украина хочет вернуть домой 1200 своих защитников и защитниц.