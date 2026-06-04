Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что урегулирование войны, к сожалению, мало зависит от того, как идут переговоры. Война превратилась для диктатора в способ выживания.

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В чем проблема с окончанием войны в Украине?

По словам Уса, легитимность Путина фактически держится на ведении полномасштабной войны. Как только она прекратится, так сразу всплывут наверх все проблемы. И остановка боевых действий на нынешней линии разграничения будет поражением для России.

Несмотря на это, уже даже ярые российские "военкоры" требуют, чтобы Россия начала двигаться в сторону завершения войны. Их потери просто огромные.

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Один из блогеров недавно показал сюжет из Набережных Челнов в Татарстане. Там была стела с 38 фамилиями погибших на войне в Афганистане. Потом было 32 фамилии с погибшими в Чеченской войне. А дальше идет 16 стел с теми, кого уничтожили на войне против Украины. Там 1073 фамилии. Блогер жаловался, что это лишь один из многих городов России. Поэтому войну нужно останавливать,

– сказал Ус.

Закончится ли война в Украине до ноября: смотрите видео 24 Канала

По его мнению, диктатор Путин сейчас не собирается завершать войну. Он, возможно, понимает, что заморозка боевых действий может превратиться в мгновенный мятеж.

Несмотря на это, Соединенные Штаты могут попытаться снова вернуться в переговорный процесс. Но нет никаких гарантий, что он закончится реальным прогрессом по окончанию войны.

Мирные переговоры: последние новости

Переговорный процесс с участием Украины, США и России фактически остановился на месте после того, как Штаты начали военную операцию против Ирана. Впрочем, по данным СМИ, Трамп может вернуться в переговоры о прекращении войны. Ему нужны успехи накануне промежуточных выборов в Конгресс. Поэтому на Банковой предполагают, что США сделают все, чтобы остановить активную фазу войны до ноября этого года.

Недавно руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Владимир Зеленский стремится завершить боевые действия до следующей зимы. Он отметил, что переговоры не находятся в "тупике". Определенные процессы пока продолжаются, но они не являются публичными.