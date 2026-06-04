Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що врегулювання війни, на жаль, мало залежить від того, як йдуть переговори. Війна перетворилася для диктатора у спосіб виживання.

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В чому проблема із закінченням війни в Україні?

За словами Уса, легітимність Путіна фактично тримається на веденні повномасштабної війни. Як тільки вона припиниться, так одразу спливуть наверх усі проблеми. Та й зупинка бойових дій на теперішній лінії розмежування буде поразкою для Росії.

Попри це, вже навіть затяті російські "воєнкори" вимагають, аби Росія почала рухатися в бік завершення війни. Їхні втрати просто величезні.

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Один з блогерів нещодавно показав сюжет з Набережних Челнів в Татарстані. Там була стела з 38 прізвищами загиблих на війні в Афганістані. Потім було 32 прізвища із загиблими в Чеченській війні. А далі йде 16 стел із тими, кого знищили на війні проти України. Там 1073 прізвище. Блогер скаржився, що це лише одне з багатьох міст Росії. Тому війну потрібно зупиняти,

– сказав Ус.

Чи закінчиться війна в Україні до листопада: дивіться відео 24 Каналу

На його думку, диктатор Путін зараз не збирається завершувати війну. Він, можливо, розуміє, що заморозка бойових дій може перетворитися в миттєвий заколот.

Попри це, Сполучені Штати можуть спробувати знову повернутися в переговорний процес. Але немає жодних гарантій, що він закінчиться реальним прогресом щодо закінчення війни.

Мирні переговори: останні новини

Переговорний процес за участі України, США та Росії фактично зупинився на місці після того, як Штати почали військову операцію проти Ірану. Утім, за даними ЗМІ, Трамп може повернутися в переговори щодо припинення війни. Йому потрібні успіхи напередодні проміжних виборів до Конгресу. Тому на Банковій припускають, що США зроблять все, аби зупинити активну фазу війни до листопада цього року.

Нещодавно керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Володимир Зеленський прагне завершити бойові дії до наступної зими. Він зауважив, що переговори не перебувають у "глухому куті". Певні процеси наразі тривають, але вони не є публічними.