Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Коли може відбутися припинення вогню?

Александр Стубб заявив, що Володимир Зеленський має швидко розібратися зі звинуваченнями у хабарництві та розкраданні, оскільки скандал грає на руку Росії. Водночас він закликав європейських лідерів розглянути питання про збільшення фінансової та військової допомоги Києву, який також стикається з поступовими російськими успіхами на фронті.

Я не дуже оптимістично налаштований щодо досягнення припинення вогню або початку мирних переговорів, принаймні цього року,

– сказав політик.

Стубб додав, що було б добре "щось розпочати" до березня.

На шляху до перемир'я, за його словами, стоять три великі питання: гарантії безпеки для України, відбудова її економіки та певне порозуміння щодо територіальних претензій.

Щоб наблизити мир, Трамп і європейські лідери мають максимально посилити тиск на Росію та Путіна, аби змінити його стратегічне мислення. Путін, за словами Стубба, "фактично хоче заперечити незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України" – цілі, які не змінилися від початку війни майже чотири роки тому.

Переговори України та Росії: останні новини