Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.
Читайте також США мають це усвідомити: політтехнолог пояснив, як просувається "мирний процес" по Україні
Коли може відбутися припинення вогню?
Александр Стубб заявив, що Володимир Зеленський має швидко розібратися зі звинуваченнями у хабарництві та розкраданні, оскільки скандал грає на руку Росії. Водночас він закликав європейських лідерів розглянути питання про збільшення фінансової та військової допомоги Києву, який також стикається з поступовими російськими успіхами на фронті.
Я не дуже оптимістично налаштований щодо досягнення припинення вогню або початку мирних переговорів, принаймні цього року,
– сказав політик.
Стубб додав, що було б добре "щось розпочати" до березня.
На шляху до перемир'я, за його словами, стоять три великі питання: гарантії безпеки для України, відбудова її економіки та певне порозуміння щодо територіальних претензій.
Щоб наблизити мир, Трамп і європейські лідери мають максимально посилити тиск на Росію та Путіна, аби змінити його стратегічне мислення. Путін, за словами Стубба, "фактично хоче заперечити незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України" – цілі, які не змінилися від початку війни майже чотири роки тому.
Переговори України та Росії: останні новини
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що бойові дії мають нарешті припинитися, а досягти цього можна лише шляхом переговорів. За його словами, ця комунікація сторін може відбутися у Туреччині.
11 листопада секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Туреччини, щоб обговорити з низкою іноземних представників відновлення процесу обміну полоненими з Росією. За словами Умєрова, існує досягнута раніше домовленість, яку необхідно реалізувати.
Згодом Умєров заявив, що процес обмінів полоненими може відновитися. Україна хоче повернути додому 1200 своїх захисників і захисниць.