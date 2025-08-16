СМИ информируют, что Лондон готов разместить войска в Украине в течение недели после прекращения огня. А еще указывают, что Кир Стармер одобрил использование истребителей Королевских ВВС для помощи в патрулировании неба.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Telegraph.

Смотрите также Азербайджан рассматривает снятие эмбарго на оружие Киеву: какую технику может получить Украина

Что известно о том, что Великобритания разместит войска в Украине после прекращения огня?

Журналисты передают слова Стармера о том, что Великобритания готова начать военные действия в Украине уже через неделю после объявления перемирия.

Решение приняли перед саммитом Трампа и Путина на Аляске.

Планируется, что сотни британских военных инструкторов и инженеров прибудут в Украину, если боевые действия прекратятся, чтобы помочь восстановить Вооруженные силы Украины. Сэр Кир Стармер также подписал разрешение на использование истребителей Королевских военно-воздушных сил для помощи союзникам в патрулировании неба над Украиной, чтобы гарантировать, что Россия не нарушит перемирие,

– говорится в статье.

Министр обороны Джон Гили 15 августа отметил готовность страны отправить британских солдат "и заявил, что они дадут отпор в случае нападения".

"Как сказал премьер-министр, в условиях прекращения огня мы готовы поставить британские сапоги на землю в Украине. Частично это делается для того, чтобы успокоить украинцев, но также и для того, чтобы обеспечить безопасное небо, безопасное море и укрепить украинские силы. Потому что, в конце концов, лучшим, сильнейшим фактором сдерживания против повторного вторжения России или перегруппировки и возобновления агрессии против Украины является способность Украины постоять за себя, победить, сдержать и защитить себя", – сказал Гили на BBC Radio 4.

Медийщики "понимают, что Великобритания будет действовать быстро, если между Украиной и Россией будет достигнута договоренность о прекращении огня и ее введут в действие".

Однако они указывают: во-первых, это "будет означать значительную эскалацию роли Великобритании в помощи Киеву" и является рискованным для британских солдат. Во-вторых, в течение недели могут войти только сухопутные войска. Для развертывания истребителей "Тайфун" и F-35, которые бы патрулировали небо над Украиной, потребуется еще много недель.

Daily Telegraph предположили, что о введении солдат объявят публично – "чтобы показать России, что Запад не поворачивается спиной к Киеву".

"Коалиция решительных" месяцами разрабатывала эти планы, но особенно актуальными они стали на этой неделе, во время саммита на Аляске.

В Германии очень резко отреагировали на встречу Трампа и Путина. Политики говорят, что Европа должна перестать оглядываться на США и действовать самостоятельно, больше помогая Украине. Иначе есть риск оказаться "лишь выноской на полях истории".