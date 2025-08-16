ЗМІ інформують, що Лондон готовий розмістити війська в Україні протягом тижня після припинення вогню. А ще вказують, що Кір Стармер схвалив використання винищувачів Королівських ВПС для допомоги в патрулюванні неба.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Telegraph.

Дивіться також Азербайджан розглядає зняття ембарго на зброю Києву: яку техніку може отримати Україна

Що відомо про те, що Велика Британія розмістить війська в Україні після припинення вогню?

Журналісти передають слова Стармера про те, що Велика Британія готова розпочати військові дії в Україні вже за тиждень після оголошення перемир'я.

Рішення ухвалили перед самітом Трампа і Путіна на Алясці.

Планується, що сотні британських військових інструкторів та інженерів прибудуть в Україну, якщо бойові дії припиняться, щоб допомогти відновити Збройні сили України. Сер Кір Стармер також підписав дозвіл на використання винищувачів Королівських військово-повітряних сил для допомоги союзникам у патрулюванні неба над Україною, щоб гарантувати, що Росія не порушить перемир'я,

– мовиться у статті.

Міністр оборони Джон Гілі 15 серпня наголосив на готовності країни відправити британських солдатів "і заявив, що вони дадуть відсіч у разі нападу".

"Як сказав прем'єр-міністр, в умовах припинення вогню ми готові поставити британські чоботи на землю в Україні. Частково це робиться для того, щоб заспокоїти українців, але також і для того, щоб забезпечити безпечне небо, безпечне море і зміцнити українські сили. Тому що, зрештою, найкращим, найсильнішим фактором стримування проти повторного вторгнення Росії або перегрупування і відновлення агресії проти України є здатність України постояти за себе, перемогти, стримати і захистити себе", – сказав Гілі на BBC Radio 4.

Медійники "розуміють, що Велика Британія діятиме швидко, якщо між Україною і Росією буде досягнуто домовленості про припинення вогню і її введуть у дію".

Проте вони вказують: по-перше, це "означатиме значну ескалацію ролі Великої Британії у допомозі Києву" і є ризикованим для британських солдатів. По-друге, протягом тижня можуть увійти лише сухопутні війська. Для розгортання винищувачів "Тайфун" і F-35, які би патрулювали небо над Україною, буде потрібно ще багато тижнів.

Daily Telegraph припустили, що про введення солдатів оголосять публічно – "щоб показати Росії, що Захід не повертається спиною до Києва".

"Коаліція рішучих" місяцями розробляла ці плани, але особливо актуальними вони стали цього тижня, під час саміту на Алясці.

У Німеччині дуже різко відреагували на зустріч Трампа і Путіна. Політики кажуть, що Європа має перестати озиратися на США і діяти самостійно, більше допомагаючи Україні. Інакше є ризик опинитися "лише виноскою на полях історії".