Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

Яку зброю Азербайджан може передати Україні?

Як зауважують азербайджанські ЗМІ, потенційне зняття ембарго на постачання зброї Києву стосується власного арсеналу країни. Тобто скоріше за все це не про постачання продукції місцевого ОПК.

Азербайджан має серйозну кількість радянською зброї та техніки, які країна успадкувала чи закупила у Росії, Білорусі чи України.

Так, країна має САУ 2С1 "Гвоздика" та 2С3 "Акация", які були б цікаві для українських військових та могли б бути передані з високою ймовірністю. Також наявні 2С19 "Мста-С" та 2С7 "Пион", але їхня передача трохи більше сумнівна,

– вказують аналітики.

Азербайджанська САУ 2С1 "Гвоздика" / фото з відкритих джерел

Щодо причіпної артилерії, то наявно близько 49 152-мм Д-20, 42 "Гиацинт-Б" та понад дві сотні 122-мм Д-30, що попри свій вік активно застосовуються підрозділами Сил оборони. Цілком ймовірно, що саме вони можуть стати першою зброєю, яку передасть Азербайджан.

Нещодавно Баку закупив 48 сербських 155-мм САУ Nora B-52 та 72 155-мм чеські Dita. Вони замінять стару артилерію, яка, своєю чергою, може бути направлена в Україну.

Стосовно РСЗВ, то країна володіє 72 БМ-21 "Град" та ще 18 одиницями чеського варіанту RM-70. Вони теж можуть бути поставлені, хоча напевно якась кількість буде залишена банально внаслідок дешевизни застосування такого озброєння.

Цікавим варіантом для ЗСУ є 30 БМ-30 "Смерч", оскільки її можна як використовувати прямо за призначенням, так і розглядати як платформу для іншої РСЗВ. Хоча така допомога видається малоймовірною, нині Азербайджан активно купує турецькі аналоги, аби позбутися радянської зброї.

Азербайджанська РСЗВ БМ-30 "Смерч" / фото з відкритих джерел

Ще азербайджанські військові мають кілька одиниць ОТРК "Точка-У", на заміну яким вже давно наявні Ізраїльські системи з більшими можливостями. Проте таке постачання під великим питанням зважаючи на політичний аспект.

Збройні сили Азербайджану мають сотні радянських та російських бронетранспортерів. Проте через відсутність поставок новішої техніки, сумнівно, що Баку піде на такий крок. Щодо танків, то може вдасться отримати деяку кількість Т-72, які наявні в Азербайджані сотнями.

Азербайджанські танки Т-72 / фото з відкритих джерел

ППО Азербайджану складається з старих радянських ЗРК С-200, С-125, Бук-М1 та російських С-300. Проте постачання хоч чогось виглядає малоймовірно. Також сумнівно, що Баку передаватиме щось з свого авіапарку – через обмежену кількість літаків.