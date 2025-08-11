Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Какое оружие Азербайджан может передать Украине?

Как отмечают азербайджанские СМИ, потенциальное снятие эмбарго на поставки оружия Киеву касается собственного арсенала страны. То есть скорее всего это не о поставках продукции местного ОПК.

Азербайджан имеет серьезное количество советского оружия и техники, которые страна унаследовала или закупила у России, Беларуси или Украины.

Так, страна имеет САУ 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация", которые были бы интересны для украинских военных и могли бы быть переданы с высокой вероятностью. Также имеются 2С19 "Мста-С" и 2С7 "Пион", но их передача немного более сомнительна,

Что касается прицепной артиллерии, то имеется около 49 152-мм Д-20, 42 "Гиацинт-Б" и более двух сотен 122-мм Д-30, что несмотря на свой возраст активно применяются подразделениями Сил обороны. Вполне вероятно, что именно они могут стать первым оружием, которое передаст Азербайджан.

Недавно Баку закупил 48 сербских 155-мм САУ Nora B-52 и 72 155-мм чешские Dita. Они заменят старую артиллерию, которая, в свою очередь, может быть направлена в Украину.

Относительно РСЗО, то страна владеет 72 БМ-21 "Град" и еще 18 единицами чешского варианта RM-70. Они тоже могут быть поставлены, хотя наверняка какое-то количество будет оставлено банально вследствие дешевизны применения такого вооружения.

Интересным вариантом для ВСУ является 30 БМ-30 "Смерч", поскольку ее можно как использовать прямо по назначению, так и рассматривать как платформу для другой РСЗО. Хотя такая помощь представляется маловероятной, сейчас Азербайджан активно покупает турецкие аналоги, чтобы избавиться от советского оружия.

Еще азербайджанские военные имеют несколько единиц ОТРК "Точка-У", на замену которым уже давно имеются израильские системы с большими возможностями. Однако такая поставка под большим вопросом ввиду политического аспекта.

Вооруженные силы Азербайджана имеют сотни советских и российских бронетранспортеров. Однако из-за отсутствия поставок более новой техники, сомнительно, что Баку пойдет на такой шаг. Что касается танков, то может удастся получить некоторое количество Т-72, которые имеются в Азербайджане сотнями.

ПВО Азербайджана состоит из старых советских ЗРК С-200, С-125, Бук-М1 и российских С-300. Однако поставки хоть чего-то выглядит маловероятным. Также сомнительно, что Баку будет передавать что-то из своего авиапарка – из-за ограниченного количества самолетов.