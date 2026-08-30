"Не стоит недооценивать Россию": Стубб высказался пессимистично по поводу войны

Из-за санкций Запада и ударов Украины Россия переживает сложный экономический кризис. Несмотря на это, Владимир Путин не собирается прекращать войну.

Такое мнение в интервью Bild высказал президент Финляндии Александр Стубб.

Почему экономические проблемы не остановят российскую агрессию?

По словам Стубба, Владимир Путин не откажется от войны из-за экономических и военных проблем.

Я не верю, что Россия прекратит эту войну из-за экономического спада, который мы, собственно, наблюдаем сейчас. Никогда не стоит недооценивать способность россиян переживать тяжелые экономические времена. Достаточно вспомнить советский период, чтобы это понять,

– пояснил финский президент.

Он считает, что ни инфляция, ни банковский кризис, ни высокие процентные ставки не заставят Кремль прекратить агрессию. Так же на это не повлияют и большие потери российских военных.

В то же время Стубб отмечает, что переломным моментом может стать ситуация, когда в Кремле почувствуют, что нынешнему режиму угрожает опасность.

У России есть терпение, у России есть выносливость. Поэтому Россия должна прийти к выводу, что продолжение этой войны – независимо от того, что она определяет как свою победу – больше не приносит никакой пользы режиму,

– сказал политик.

По словам Стубба, Кремль уже сейчас находится в "неприятном положении".

Совсем иначе президент Финляндии оценивает ситуацию в Киеве. По его мнению, Украина сегодня находится в более сильной и выгодной позиции, чем в любой другой момент этой войны – в военном, политическом и финансовом плане.

Стубб выразил уверенность, что Украина победит и останется независимым государством.

Также в интервью финский лидер заявил, что Европе следует возобновить с Россией диалог на политическом уровне для понимания реальной ситуации.