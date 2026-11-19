Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине. Это произошло на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Китае.

Об этом сообщает издание The Guardian, передает 24 Канал.

Публично осудил Путина

Албанизи четко подчеркнул, что сейчас есть две причины, из-за которых возникли проблемы в торговле. Речь идет о войне в Украине и конфликте на Ближнем Востоке. И пришло время положить этому конец.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке повлиял на глобальную инфляцию. Из-за этого растет стоимость жизни практически во всех странах. То же самое касается и войны в Украине.

Я прямо заявляю президенту Путину. Остановите войну. Остановите ее немедленно,

– сказал Албанизи.

В издании подчеркнули, что это довольно смелый шаг со стороны обычно осторожного Албанизи.

Добавим, что президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время саммита АТЭС. Камеры зафиксировали, как американский лидер вздремнул во время одного из мероприятий.