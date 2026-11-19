Прем'єр Австралії закликав Путіна припинити війну в Україні / Фото Getty Images
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну в Україні. Сталося це на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який проходить в Китаї.
Про це повідомляє видання The Guardian, передає 24 Канал.
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Албанізі чітко підкреслив, що зараз є дві причини, через які пішли проблеми в торгівлі. Йдеться про війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході. І настав час завершити це.
За його словами, конфлікт на Близькому Сході вплинув на глобальну інфляцію. Від цього росте вартість життя фактично в усіх країнах. Те саме стосується й війни в Україні.
Я прямо заявляю президенту Путіну. Зупиніть війну. Зупиніть її негайно
У виданні підкреслили, що це досить сміливий крок з боку зазвичай обережного Албанізі.
Додамо, президент США Дональд Трамп потрапив в незручну ситуацію під час саміту АТЕС. Камери зафіксували, як американський лідер задрімав під час одного із заходів.
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