Провал переговоров по бюджету: премьер-министр Бельгии, блокировавший помощь Украине, подал в отставку

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер 2 ноября сообщил королю Филиппу о решении уйти в отставку. Причиной этого шага стал провал коалиционных переговоров по принятию бюджетного соглашения.

Об этом сообщила пресс-служба Королевского дворца Бельгии.

Каковы подробности?

Монарх принял главу правительства на аудиенции, однако решил отложить окончательное утверждение отставки. Вместо этого король Филипп инициировал неотложные консультации с лидерами партий, формирующих коалиционное большинство в парламенте.

Во дворце подчеркнули, что глава государства сожалеет о неспособности политических сил договориться о распределении средств в сложный период.

Король выражает сожаление по поводу того, что не удалось достичь согласия относительно надежного бюджета, который отвечал бы текущим вызовам. В условиях значительной геополитической неопределенности и серьезных экономических вызовов страна не может себе позволить затяжной политический кризис,

– отметили представители королевского двора.

Король обратился ко всем сторонам с призывом поставить на первое место общие интересы государства и найти взаимные уступки. Филипп вновь примет главу правительства для обсуждения ситуации в пятницу, 6 ноября.

Позиция де Вевера по поводу российских активов

Напомним, ранее мы писали, что во время саммита лидеров ЕС 16 октября глава правительства Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против обсуждения идеи использования замороженных активов Центрального банка России.

Впоследствии де Вевер заявлял, что Еврокомиссия не будет предлагать новых операций, связанных с российскими активами, для покрытия финансовых потребностей Украины.

В целом же де Вевер выступал против передачи Украине замороженных российских активов. Так, в декабре 2025 года он заблокировал выплату Киеву репарационного кредита за счет заблокированных средств России, львиная доля которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.