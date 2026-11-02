Провал бюджетних переговорів: прем'єр Бельгії, який блокував допомогу Україні, подав у відставку

Про це повідомила пресслужба Королівського палацу Бельгії.

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Які подробиці?

Монарх прийняв очільника уряду на аудієнції, проте вирішив відкласти остаточне погодження відставки. Натомість король Філіп ініціював невідкладні консультації з головами партій, які формують коаліційну більшість у парламенті.

У палаці наголосили, що глава держави шкодує через нездатність політичних сил домовитися про розподіл коштів у складний період.

Король висловлює жаль з приводу того, що не вдалося досягти згоди щодо надійного бюджету, який би відповідав поточним викликам. У контексті значної геополітичної невизначеності та серйозних економічних викликів країна не може собі дозволити тривалу політичну кризу– зазначили представники королівського двору.

Король звернувся до всіх сторін із закликом поставити на перше місце спільний інтерес держави та знайти взаємні поступки. Філіп знову прийме главу уряду для обговорення ситуації в п'ятницю, 6 листопада.

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Позиція де Вевера щодо російських активів

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час саміту лідерів ЄС 16 жовтня очільник уряду Бельгії Барт де Вевер виступив категорично проти обговорення ідеї використання заморожених активів Центробанку Росії.

Згодом де Вевер заявляв, що Єврокомісія не пропонуватиме нових операцій, пов'язаних із російськими активами, для покриття фінансових потреб України.

Загалом же де Вевер виступав проти передачі Україні заморожених російських активів. Так, у грудні 2025 року він заблокував виплату Києву репараційного кредиту за рахунок заблокованих коштів Росії, левова частка яких зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.