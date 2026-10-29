"Никаких лекций о славянах не было": Норвегия требует от FT исправить статью о Путине

Financial Times сообщила, что во время телефонного разговора с лидерами Норвегии и Финляндии Владимир Путин читал им лекцию об истории славян. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере называет эту информацию ложной и требует от издания ее исправить.

Между тем газета отказывается исправлять материал, сообщает норвежский телеканал TV 2.

Как в Норвегии отреагировали на статью FT?

Стьоре опроверг утверждение о том, что Путин якобы на протяжении всего разговора читал своим собеседникам лекцию по истории славян.

"Это неправда. Мы попросили Financial Times исправить эту информацию, ведь она не соответствует действительности", – сказал норвежский премьер.

По его словам, Путин попросил возможность изложить собственное видение нынешней ситуации и рассказал о событиях с 2014 года по настоящее время.

"Поэтому утверждение, что он читал лекцию по истории славян, просто неверно", – подчеркнул Стьоре.

Изначально беседа должна была длиться чуть меньше получаса, однако в итоге затянулась почти на 90 минут.

Стьоре также опроверг, что Путин взял большую часть эфирного времени.

Мы беседовали полтора часа. Общение происходило через переводчиков, поэтому часть времени уходила на перевод. На мой взгляд, время распределили довольно равномерно. Мы говорили примерно одинаково долго. К тому же мы озвучивали свои позиции и просили на них ответить,

– пояснил премьер-министр.

По информации норвежского издания VG, которое в среду связалось с Financial Times, газета не планирует вносить изменения в публикацию.

"Мы остаемся при своей журналистской работе", – заявил представитель издания.

В Financial Times отказались от дальнейших комментариев и не стали объяснять, на каких именно данных основана опубликованная информация.

Что предшествовало этому?

Во вторник, 27 октября, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре и президент Финляндии Александр Стубб провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Норвежская и финская стороны хотели обсудить возможности деэскалации и создания европейского канала для диалога с Россией.

Однако, по информации Financial Times, разговор пошел несколько неожиданным путем.

Три анонимных источника издания утверждали, что вместо обсуждения мира и путей выхода из кризиса Путин посвятил почти весь разговор лекции о об истории славян в Средневековье.