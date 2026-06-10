Родом из Украины: новый премьер Румынии поделился деталями о своем гражданстве

Назначенный премьер-министр Румынии Еуджен Томак рассказал о своем происхождении и гражданстве. Политик родился на территории современной Украины, в южной части исторической Бессарабии, и объяснил решение, которое принял много лет назад.

Об этом информирует NewsMaker.

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Сейчас юг исторической Бессарабии – это территория, которая находится в составе Украины.

Я гражданин Румынии и Молдовы. Поскольку Украина не позволяла двойное гражданство, в определенный момент я подал заявление в посольство Украины в Бухаресте об отказе от гражданства. Мне очень хотелось стать гражданином Молдовы,

– объяснил он.

Томак отметил, что сохраняет тесную связь с Молдовой и считает поддержку страны одним из приоритетов своей работы.

Он также добавил, что после окончательного утверждения в должности намерен воплотить ряд совместных проектов между Румынией и Молдовой. В частности, речь идет о гармонизации медийного законодательства, что позволит телеканалам и радиостанциям свободно работать на рынках обоих государств.

Так мы сможем естественным образом помочь Молдове в борьбе с дезинформацией и русификацией. Европейское законодательство позволяет это сделать, нужно только официально оформить инициативу. Влияние русскоязычных СМИ, по-прежнему, остается достаточно серьезной проблемой,

– подчеркнул он.

Кроме того, новоизбранный премьер поддержал идею создания совместной образовательной программы для Румынии и Молдовы. А также предложил проводить совместные спортивные турниры под названием "Кубок Румынии и Молдовы".

Напомним, президент Румынии Никушор Дан 4 июня назначил депутата Европарламента Еуджена Томака на должность премьер-министра.

В течение 10 дней новый премьер должен сформировать правительство и получить поддержку от парламента. К слову, для утверждения нового кабинета необходимо заручиться голосами не менее 233 депутатов.