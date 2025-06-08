Президент Литвы заявил, что Мерц подорвал доверие Европы: почему это произошло

Литовский лидер считает, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц подорвал доверие Европы. По мнению политика, это произошло из-за невыполненного обещания немецкого лидера ввести жесткие санкции против России.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы в интервью Bild.

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Что Науседа заявил о санкциях против России

По мнению литовского лидера, невыполненные вовремя обещания Европы Украине являются проблемой. В частности, он вспомнил о намерениях Фридриха Мерца ввести жесткие санкции против России.

Это влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины,

– подчеркнул политик.

Науседа заявил, что страны ЕС часто объявляли, что будут поддерживать Украину и поставлять боевые самолеты, ракеты дальнего радиуса действия и боеприпасы. Однако, по его словам, Европа не в состоянии выполнить эти обещания.

Политик отметил, что санкции, которые уже были введены против России с февраля 2022 года, не имели того эффекта, на который рассчитывал Запад. Они были недостаточно решительными, а другие страны помогали Москве их обходить.

Гитанас Науседа анонсировал 18 пакет санкций против России. "Мы должны в первую очередь включить все энергетические компании, которые поставляют деньги в российский государственный бюджет. "Северный поток", "Росатом", "Газпром", "Лукойл". Остальные российские банки также должны быть исключены из системы Swift – так же как и надо санкционировать остальные корабли теневого флота. Иначе они будут считать нас слабыми и думать, что Европа не готова принимать смелые решения", – объяснил литовский лидер.