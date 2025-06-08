Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву президента Литви Ґітанаса Науседи в інтерв'ю Bild.

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Що Науседа заявив про санкції проти Росії

На думку литовського лідера, невиконані вчасно обіцянки Європи Україні є проблемою. Зокрема, він згадав про наміри Фрідріха Мерца запровадити жорсткі санкції проти Росії.

Це впливає не лише на довіру до наших санкцій, але й на довіру до всіх наших заходів щодо Росії та нашої підтримки України,

– підкреслив політик.

Науседа заявив, що країни ЄС часто оголошували, що підтримуватимуть Україну та постачатимуть бойові літаки, ракети далекого радіусу дії та боєприпаси. Проте, за його словами, Європа не в змозі виконати ці обіцянки.

Політик зауважив, що санкції, які вже були введені проти Росії з лютого 2022 року, не мали того ефекту, на який розраховував Захід. Вони були не достатньо рішучими, а інші країни допомагали Москві їх обходити.

Ґітанас Науседа анонсував 18 пакет санкцій проти Росії. "Ми повинні в першу чергу включити всі енергетичні компанії, які постачають гроші до російського державного бюджету. "Північний потік", "Росатом", "Газпром", "Лукойл". Решта російських банків також мають бути виключені з системи Swift – так само як і треба санкціонувати решту кораблів тіньового флоту. Інакше вони вважатимуть нас слабкими й думатимуть, що Європа не готова приймати сміливі рішення", – пояснив литовський лідер.