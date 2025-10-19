Додик уже не у власти: в Республике Сербской избрали временного президента
- Бывший президент Республики Сербской Милорад Додик уходит в отставку после запрета суда заниматься политикой, и парламент назначил Ану Тришич-Бабич временным президентом.
- Государственный департамент США поддерживает смену руководства, считая это шагом к стабилизации в Боснии и Герцеговине.
В Республике Сербской определили, кто станет временным главой. Бывший президент Милорад Додик официально уходит в отставку после того, как государственный суд запретил ему заниматься политикой.
Что известно о назначении временного президента Боснийской Сербской Республики?
Пока в Республике Сербской не пройдут выборы, запланированные на 23 ноября, парламент назначил Ану Тришич-Бабич. Чиновница была близкой соратницей Милорада Додика.
Также во время заседания в субботу, 18 октября, парламент Республики отменил ряд сепаратистских законов. Они были приняты при президентстве Додика, когда суд уже обвинил его в невыполнении решений международного представителя и Конституционного суда.
Государственный департамент США назвал замену руководства страны шагом к "разрядке кризиса в Боснии и Герцеговине".
Соединенные Штаты приветствуют сегодняшние действия Национальной скупщины Республики Сербской, которые подтверждают стабильность в Боснии и Герцеговине. Они также проложат курс на конструктивное партнерство с США на основе взаимных интересов, экономического потенциала и общего процветания,
– сказал старший сотрудник Бюро Госдепартамента по вопросам Европы и Евразии Брендан Ханрахан.
Напомним! В 2024 году лидеры Европейского Союза решили начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной. Тогда речь шла о надежде, что страна сможет получить полноценное членство в объединении.
Кто такой Милорад Додик?
Экс-президент Республики Сербской Милорад Додик – пророссийский националист, который хочет, чтобы страна присоединилась к Сербии. Решение государственного суда об отстранении его от обязанностей Додик оспаривает и отмечает, что Республика Сербская не изменит своей политики.
Партнеров, которые поддерживали Додика, Министерство финансов США исключило из списка санкций.
Что известно об Ане Тришич-Бабич?
Ана Тришич-Бабич – политический деятель из Республики Сербской (это Босния и Герцеговина).
- Родилась 9 февраля 1967 года, закончила юридический факультет в 1991 году и получила степень магистра по международным отношениям.
- Имеет опыт работы в Министерстве иностранных дел Боснии и Герцеговины, а также в международных организациях, таких как USAID и Офис Верховного представителя.
- Ана Тришич-Бабич исполняет обязанности президента до проведения новых выборов в ноябре 2025 года.