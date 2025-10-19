Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о назначении временного президента Боснийской Сербской Республики?

Пока в Республике Сербской не пройдут выборы, запланированные на 23 ноября, парламент назначил Ану Тришич-Бабич. Чиновница была близкой соратницей Милорада Додика.

Также во время заседания в субботу, 18 октября, парламент Республики отменил ряд сепаратистских законов. Они были приняты при президентстве Додика, когда суд уже обвинил его в невыполнении решений международного представителя и Конституционного суда.

Государственный департамент США назвал замену руководства страны шагом к "разрядке кризиса в Боснии и Герцеговине".

Соединенные Штаты приветствуют сегодняшние действия Национальной скупщины Республики Сербской, которые подтверждают стабильность в Боснии и Герцеговине. Они также проложат курс на конструктивное партнерство с США на основе взаимных интересов, экономического потенциала и общего процветания,

– сказал старший сотрудник Бюро Госдепартамента по вопросам Европы и Евразии Брендан Ханрахан.

Напомним! В 2024 году лидеры Европейского Союза решили начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной. Тогда речь шла о надежде, что страна сможет получить полноценное членство в объединении.

Кто такой Милорад Додик?

Экс-президент Республики Сербской Милорад Додик – пророссийский националист, который хочет, чтобы страна присоединилась к Сербии. Решение государственного суда об отстранении его от обязанностей Додик оспаривает и отмечает, что Республика Сербская не изменит своей политики.

Партнеров, которые поддерживали Додика, Министерство финансов США исключило из списка санкций.

Что известно об Ане Тришич-Бабич?