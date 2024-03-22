Об этом сообщил председатель Европейского Совета Шарль Мишель в соцсети Х, ранее известной как твитер. Таким образом Босния и Герцеговина стала на шаг ближе к вступлению в Европейский Союз, передает 24 Канал.

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ЕС начнет переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной

Мишель в своем посте в социальной сети написал, что Европейский Совет 21 марта принял решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной.

Поздравляю вас! Ваше место в нашей европейской семье,

– написал председатель Европейского Совета.

Он отметил, что это решение является ключевым шагом вперед на пути страны в ЕС. Однако Мишель отметил, что теперь нужно продолжить тяжелую работу, чтобы Босния и Герцеговина неуклонно двигалась вперед, как того желает их народ.

Справочно! Босния и Герцеговина с 12 октября 2022 года является кандидатом на вступление в Европейский Союз. Тогда Европейская комиссия рекомендовала Совету предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата при условии, что будет сделан ряд шагов. Они включают выполнение 14 ключевых концепций, предложенных ЕС, направлены на прогресс в укреплении демократии и прав человека, а также 8 дальнейших целей, которые должны быть достигнуты.

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