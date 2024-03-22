Об этом сообщил председатель Европейского Совета Шарль Мишель в соцсети Х, ранее известной как твитер. Таким образом Босния и Герцеговина стала на шаг ближе к вступлению в Европейский Союз, передает 24 Канал.
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ЕС начнет переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной
Мишель в своем посте в социальной сети написал, что Европейский Совет 21 марта принял решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной.
Поздравляю вас! Ваше место в нашей европейской семье,
– написал председатель Европейского Совета.
Он отметил, что это решение является ключевым шагом вперед на пути страны в ЕС. Однако Мишель отметил, что теперь нужно продолжить тяжелую работу, чтобы Босния и Герцеговина неуклонно двигалась вперед, как того желает их народ.
В ЕС хотят быстро принять переговорные рамки для Украины
- Высокопоставленный дипломат на условиях анонимности сообщил, что на саммите ЕС 21 марта европейские лидеры договорились без проволочек принять переговорные рамки для Украины и Молдовы. Этот шаг приглашает страну-главу в Совете ЕС работать на полную мощность над переговорами.
- Европейские лидеры также достигли политического решения о передаче доходов от замороженных активов на военную помощь Украине. За это решение проголосовала даже Венгрия, хотя советник Орбана уверял, что тот был против этого решения.
- Кроме того, Евросовет призывает Совет ЕС продолжить работать над передачей доходов от замороженных активов РФ для финансирования военной поддержки Украины. Европейские лидеры также призвали усилить санкции против России, Беларуси, Северной Кореи и Ирана.