Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Таким чином Боснія і Герцеговина стала на крок ближче до вступу у Європейський Союз, передає 24 Канал.
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ЄС почне переговори про вступ із Боснією і Герцеговиною
Мішель у своєму пості у соціальній мережі написав, що Європейська Рада 21 березня ухвалила рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Боснією і Герцеговиною.
Вітаю вас! Ваше місце в нашій європейській родині,
– написав голова Європейської Ради.
Він наголосив, що це рішення є ключовим кроком вперед на шляху країни до ЄС. Однак Мішель зауважив, що тепер потрібно продовжити важку роботу, щоб Боснія і Герцеговина неухильно рухалася вперед, як того бажає їхній народ.
У ЄС хочуть швидко ухвалити переговорні межі для України
- Високопоставлений дипломат на умовах анонімності повідомив, що на саміті ЄС 21 березня європейські лідери домовилися без зволікань ухвалити переговорні рамки для України та Молдови. Цей крок запрошує країну-очільницю в Раді ЄС працювати на повну потужність над переговорами.
- Європейські лідери також досягли політичного рішення про передачу доходів від заморожених активів на військову допомогу Україні. За це рішення проголосувала навіть Угорщина, хоча радник Орбана запевняв, що той був проти цього рішення.
- Крім того, Єврорада закликає Раду ЄС продовжити працювати над передачею доходів від заморожених активів РФ задля фінансування військової підтримки України. Європейські лідери також закликали посилити санкції проти Росії, Білорусі, Північної Кореї та Ірану.