Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Таким чином Боснія і Герцеговина стала на крок ближче до вступу у Європейський Союз, передає 24 Канал.

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ЄС почне переговори про вступ із Боснією і Герцеговиною

Мішель у своєму пості у соціальній мережі написав, що Європейська Рада 21 березня ухвалила рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Боснією і Герцеговиною.

Вітаю вас! Ваше місце в нашій європейській родині,

– написав голова Європейської Ради.

Він наголосив, що це рішення є ключовим кроком вперед на шляху країни до ЄС. Однак Мішель зауважив, що тепер потрібно продовжити важку роботу, щоб Боснія і Герцеговина неухильно рухалася вперед, як того бажає їхній народ.

Довідково! Боснія і Герцеговина з 12 жовтня 2022 року є кандидатом на вступ до Європейського Союзу. Тоді Європейська комісія рекомендувала Раді надати Боснії та Герцеговині статус кандидата за умови, що буде зроблено ряд кроків. Вони включають виконання 14 ключових концепцій, запропонованих ЄС, які спрямовані на прогрес у зміцненні демократії та прав людини, а також 8 подальших цілей, які мають бути досягнуті.

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