Про це повідомив високопоставлений дипломат на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Узгодження переговорних рамок – важлива частина

За його словами, така замітка з'явилась у висновках Євроради про розширення.

Вони (євролідери – 24 Канал) додали в тексті про необхідність швидко ухвалити переговорні рамки, без зволікань. Це запрошує головуючу країну в Раді ЄС працювати на повну потужність над переговорами,

– сказав дипломат.

Зазначимо, що узгодження переговорних рамок є важливою частиною задля відкриття офіційних переговорів про вступ з Україною.

Лідери ЄС дійшли згоди щодо доходів від заморожених доходів

Звернімо увагу, що ввечері 21 березня стало відомо, що європейським лідерам вдалося досягнути політичного рішення щодо передачі доходів від заморожених активів Росії. Їх мають передати на військову допомогу нашій державі. Про це на умовах анонімності розповів високопосадовець ЄС.

Під час саміту ЄС очільники європейських держав ухвалили політичне рішення щодо передачі доходів, згенерованих замороженими активами Росії. Ці кошти підуть на військові потреби нашої держави. Відповідне рішення підтримали всі 27 країн-членів ЄС, навіть Угорщина.

Тепер же відповідне рішення повинні пропрацювати на рівні робочих груп, після чого визначити, скільки коштів підуть на військові потреби України.

Зараз робочі групи мають сісти за юридичний текст і подивитися, який саме відсоток, і чи будуть ці кошти йти до Європейського фонду миру. Але загальний принцип сьогодні погоджено,

– сказав співрозмовник.

Цікаво, що радник угорського прем'єра Балаш Орбан раніше заявляв, що його держава передачу доходів від заморожених російських активів на військову допомогу для нашої держави не підтримує. Також наголошував, що ці кошти Угорщина може виділити на невійськову допомогу. До прикладу, відновлення після завершення війни.

Звернімо увагу, що перед самітом ЄС канцлер Австрії Карл Негаммер спілкувався зі ЗМІ. Він наголошував, що проти ідеї використати доходи від заморожених активів Росії на фінансування зброї для України виступає Відень. За його словами, ці кошти мали б спрямовуватися саме на відбудову нашої держави.