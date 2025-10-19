Российский диктатор решил, что пока он имеет преимущество на поле боя, ему не нужны никакие уступки от Дональда Трампа. Путин готов даже закрыть глаза на то, что экономика России "захлебывается", передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

Почему Путин отказывается от мира в пользу войны?

Один из европейских чиновников в комментарии изданию заявил, что главу Кремля не интересуют деньги. Война в Украине имеет для него идеологический смысл. Путин стремится "войти в историю как самый выдающийся российский правитель со времен Петра Великого".

Российские военные и спецслужбы регулярно предоставляют ему сводки об "успехах" на фронте, сообщают о больших потерях Украины и отмечают ресурсное преимущество России. Именно поэтому диктатор до сих пор верит, что может победить.